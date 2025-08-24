Regizorul Woody Allen, cap de afiș la Festivalul Internaţional de Film de la Moscova

Regizorul Woody Allen, la Festivalulul de Film de la Cannes, pe 15 mai 2015, la Cannes, Franța. Sursa: Dreamstime.com

Woody Allen, regizorul american câștigător a patru premii Oscar, este cap de afiș al festivalului de film organizat de Primăria Moscovei, care a început în acest weekend, au anunțat organizatorii, citati de The Moscow Times.

Regizorul în vârstă de 89 de ani este anunțat ca invitat de onoare principal la Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova, care se desfășoară în perioada 23-27 august. Woody Allen va participa la eveniment ”prin videoconferință”, anunță agenția TASS, citând organizatori ai evenimentului.

Discuția cu Allen va avea loc astăzi, 24 august, de la ora locală 17:00 (14:00 GMT), iar întâlnirea va fi moderată de regizorul și producătorul de film rus Fiodor Bondarciuk.

„Woody Allen, ale cărui opere au devenit repere culturale și simboluri ale cinematografiei de autor, se va adresa pentru prima dată publicului rus în acest format”, se arată pe site-ul festivalului. Discuția este descrisă ca o „conferință-dialog” care oferă „reflecții asupra filmului și vieții, asupra alegerilor, inspirației și onestității în profesie”.

Printre alți invitați la festivalul de la Moscova se numără actorul american și maestrul artelor marțiale Marc Dacascos și regizorul sârb pro-Kremlin Emir Kusturica, potrivit organizatorilor.

Săptămâna Internațională a Filmului de la Moscova a fost lansată în 2024 și include proiecții, conferințe și forumuri de afaceri menite să promoveze capitala Rusiei ca centru internațional pentru regizori și cinefili. Agentul lui Woody Allen a fost contactat de The Moscow Times pentru a comenta situația, dar acesta nu a răspuns solicitărilor.

