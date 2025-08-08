Vladimir Putin l-a sunat pe Xi Jinping pentru a-l informa în privința discuțiilor cu SUA. Ce i-a transmis președintele Chinei

Președintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe omologul său chinez, Xi Jinping, pentru a-l informa cu privire la cele mai recente discuții dintre Moscova și Washington în privința conflictului din Ucraina, a anunțat Kremlinul vineri, potrivit Reuters.

Conform Kremlinului, Putin l-a informat pe Xi cu privire la „principalele rezultate ale conversației sale din 6 august cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff”, în timp ce președintele chinez și-a exprimat sprijinul pentru o soluție „pe termen lung” în privința conflictului.

„China este bucuroasă să vadă că Rusia și Statele Unite mențin contactul, își îmbunătățesc relațiile și promovează o soluționare politică a crizei din Ucraina”, i-a mai spus Xi lui Putin, citat de Xinhua, potrivit Channelnewsasia.com.

Discuția a avut loc cu câteva zile înainte de summitul preconizat pentru săptămâna viitoare între Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump.

Atât la Moscova, cât și la Washington există interes pentru o întâlnire bilaterală între cei doi președinți, dar încă nu au fost puse la punct detaliile. Singurul lucru care pare aproape stabilit este că summitul va avea loc săptămâna viitoare.

Rusia ar putea cere recunoașterea teritoriilor ucrainene ocupate

Diplomați europeni și ucraineni au declarat pentru The Wall Street Journal că, în cadrul discuției cu Donald Trump, Vladimir Putin ar putea cere recunoașterea oficială a teritoriilor ucrainene ocupate.

În schimb, potrivit surselor WSJ, Putin ar putea propune retragerea trupelor din alte regiuni ucrainene, notează The Moscow Times. Este vorba despre Sumî, Harkov și Dnipropetrovsk, unde armata rusă a intrat în timpul ofensivei de vară.

Interlocutorii WSJ consideră că Ucraina și guvernele europene vor respinge probabil cererile Moscovei, un scenariu în care Kievul riscă să fie acuzat de Donald Trump de prelungirea războiului. Astfel, liderul american ar putea lua în calcul întreruperea ajutorului militar și de informații acordat ucrainenilor și, ulterior, s-ar putea retrage complet din procesul diplomatic, comentează WSJ.