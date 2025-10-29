Vladimir Putin, mai hotărât ca niciodată. Ce spune o evaluare a serviciilor secrete americane despre strategia Kremlinului în Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump (dreapta), se întâlnește cu președintele rus Vladimir Putin (stânga), la Baza Elmendorf Richardson, pe 15 august 2025, în Anchorage, Alaska. FOTO: DOD Photo / Alamy / Profimedia

O analiză recentă a serviciilor secrete americane a avertizat că Vladimir Putin este mai hotărât ca niciodată să continue războiul în Ucraina și să câștige pe câmpul de luptă, potrivit unui înalt oficial american și unui înalt oficial al Congresului, citați de NBC News.

O evaluare a agențiilor de informații comunicată membrilor Congresului SUA în această lună arată că oficialii americani nu văd niciun semn că Rusia ar fi gata să facă compromisuri în privința Ucrainei, într-un moment în care președintele Donald Trump încearcă să medieze negocierile de pace.

Analiza este în concordanță cu modul în care agențiile de informații americane și occidentale au perceput poziția regimului de la Kremlin încă din februarie 2022, când Putin a ordonat invazia la scară largă a Ucrainei, potrivit altor două persoane informate care au discutat cu televiziunea americană.

Dar Putin este acum considerat mai hotărât ca niciodată, potrivit oficialului american de rang înalt și oficialului de rang înalt din Congres.

Confruntându-se cu pierderi mari de trupe și cu dificultăți economice interne, el este hotărât să asigure controlul asupra teritoriului ucrainean și să extindă influența țării sale pentru a justifica costurile umane și financiare, potrivit evaluării serviciilor de informații.

Frustrarea crescândă a lui Trump

Ca semn al frustrării crescânde a lui Trump, săptămâna trecută acesta a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta și, pentru prima dată de la revenirea sa la putere în ianuarie, a impus sancțiuni împotriva Moscovei, care au vizat două mari companii petroliere rusești.

Casa Albă a refuzat să comenteze recentele evaluări ale serviciilor de informații și a subliniat comentariile publice ale lui Trump cu privire la eforturile de a ajunge la un acord de pace.

„După cum a declarat președintele, acestea sunt sancțiuni extraordinare împotriva celor două mari companii petroliere, care, speră el, vor contribui la încheierea războiului”, a declarat un oficial.

„El a afirmat clar că este timpul să se pună capăt uciderilor și să se încheie un acord pentru a pune capăt războiului. Statele Unite vor continua să pledeze pentru o soluționare pașnică a războiului, iar o pace permanentă depinde de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință”.

„Pur și simplu nu se ajunge nicăieri”

Trump a promis că va negocia încetarea războiului din Ucraina, însă eforturile sale de a convinge Rusia să se așeze la masa negocierilor și să accepte un armistițiu au eșuat până acum.

Retorica lui Trump s-a schimbat în ultimele luni, el exprimându-și nemulțumirea față de Putin, pe care l-a acuzat că nu a luat măsuri pentru a susține declarațiile pozitive făcute în conversațiile lor.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, avem conversații bune, dar apoi nu se ajunge nicăieri. Pur și simplu nu se ajunge nicăieri”, a declarat Trump săptămâna trecută.

Oficialii ucraineni, guvernele europene și susținătorii Kievului din Congres l-au îndemnat în repetate rânduri pe Trump să exercite presiuni asupra Rusiei prin livrări de arme și sancțiuni, pentru a determina Moscova să accepte un armistițiu și negocieri de pace.

Susținătorii Kievului speră că noile sancțiuni împotriva Rusiei, atacurile cu drone ale Ucrainei asupra instalațiilor energetice ale Rusiei și eforturile europene de a furniza mai multe arme Ucrainei ar putea modifica, în timp, calculele Kremlinului.

În august, Casa Albă a prezentat summitul din Alaska dintre Putin și Trump ca pe un pas promițător către posibile negocieri de pace.

Dar războiul a continuat, iar Rusia a rămas la aceleași solicitări maximaliste care ar dezarma efectiv Ucraina, i-ar interzice aderarea la alianța NATO și ar bloca desfășurarea oricăror forțe occidentale de menținere a păcii.