Vladimir Putin, mesaj transmis de Anul Nou: „Credem în noi și în victoria Rusiei” / Laude pentru soldații și comandanții ruși

Vladimir Putin a rostit miercuri tradiționalul discurs de Anul Nou, de la Kremlin. În mesajul său, difuzat de presa rusă de stat, președintele rus a salutat succesele Rusiei, pe soldații și comandanții ruși: „V-ați asumat responsabilitatea de a lupta pentru patria voastră, pentru adevăr și dreptate. Milioane de oameni din întreaga Rusie sunt alături de voi”, a transmis Putin.

„Dragi cetățeni ai Rusiei! Dragi prieteni! În aceste momente dinaintea Anului Nou, cu toții simțim trecerea timpului. Viitorul se află în fața noastră. Și ceea ce va fi depinde în mare măsură de noi. Ne bazăm pe noi înșine”, a transmis Putin, citat de agenția rusă de presă de stat TASS.

În continuare, Putin și-a exprimat încrederea că „tot ceea ce am planificat – speranțele și planurile noastre – se vor împlini”.

„Desigur, fiecare dintre noi are propriile experiențe personale, speciale și unice. Dar ele sunt inseparabile de destinul patriei noastre, de dorința noastră sinceră de a-i aduce beneficii. La urma urmei, suntem împreună – poporul Rusiei. Munca, succesele și realizările fiecăruia dintre noi creează noi capitole în istoria sa milenară. Iar puterea unității noastre determină suveranitatea și securitatea Patriei, dezvoltarea și viitorul ei”, a mai transmis Putin.

„Ne sprijinim eroii la operațiunea militară specială”

Mai departe, Putin a vorbit despre războiul din Ucraina, la care s-a referit, ca de fiecare dată, ca fiind „operațiunea militară specială”.

„Anul Nou este, mai presus de toate, o credință în ce este mai bun, în bunătate și noroc – o sărbătoare unică și magică, când inimile se deschid către iubire, prietenie, compasiune, sensibilitate și generozitate. Ne străduim să aducem bucurie și căldură celor care au nevoie de compasiune și îngrijire. Și, desigur, să ne sprijinim eroii – participanții la operațiunea militară specială – cu vorbe și fapte”, a transmis Putin.

„V-ați asumat responsabilitatea de a lupta pentru patria voastră, pentru adevăr și dreptate. Milioane de oameni din toată Rusia – vă asigur! – sunt alături de voi în această seară de Revelion. Se gândesc la voi, vă înțeleg, speră pentru voi. Suntem uniți în dragostea noastră sinceră, altruistă și devotată pentru Rusia. Felicit toți soldații și comandanții noștri cu ocazia Anului Nou care se apropie! Credem în voi și în victoria noastră!”, a mai transmis Putin.

„Dragi prieteni! În câteva secunde, vom auzi bătăile ceasului, iar noul an va intra în drepturi. Îl sărbătorim alături de cei dragi – copiii, părinții, prietenii și camarazii noștri. Chiar și cei care sunt acum departe – sunteți totuși alături de noi. Vă doresc tuturor sănătate și fericire, înțelegere reciprocă și prosperitate. Și, desigur, iubire, care inspiră”, a transmis Putin.

„Fie ca tradițiile, credința și memoria noastră să unească toate generațiile și să ne susțină mereu și în toate. Împreună, suntem o mare familie, puternică și unită! Așadar, să continuăm să muncim și să creăm, să ne atingem obiectivele și să mergem înainte pentru binele copiilor și nepoților noștri, pentru binele marii noastre Rusii!”, a încheiat Putin.