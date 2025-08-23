Rusia nu a început războiul în Ucraina și „face tot posibilul pentru a-l opri”, a declarat liderul de la Kremlin în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o vineri cu angajații din industria nucleară din Sarov, potrivit The Moscow Times.

„Acolo (în Occident) propaganda funcționează, desigur, oamenii sunt spălați pe creier și li se spune că noi am început războiul. Și uită că ei înșiși au început războiul, când au început să folosească tancuri și aviație împotriva populației pașnice din Donbass. Atunci a început războiul, iar noi facem tot posibilul să-l oprim”, a susținut Putin, citat de presa rusă de stat.

În timpul vizitei de lucru la Sarov, el a discutat cu fizicieni nucleari și specialiști din industrie despre dezvoltarea sectorului nuclear, cooperarea științifică internațională în contextul războiului cu Ucraina, precum și despre negocierile cu președintele SUA, Donald Trump, din Alaska.

În timpul discuțiilor, a subliniat că Rusia primește în continuare sprijin din partea unor țări NATO și UE, precum Ungaria, dar a nominalizat și relația cu Turcia, o altă țară care face parte din Alianța Nord-Atlantică, potrivit unui transcript al discuțiilor publicat pe site-ul Kremlinului.

La 24 februarie 2022, Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să invadeze Ucraina. Războiul, pe care Kremlinul l-a numit tot timpul o „operațiune militară specială de denazificare și demilitarizare” a statului vecin care refuză să i se subordoneze, se întinde pe sute de kilometri de linii de front, a devastat zone vaste din țară, a ucis zeci de mii de oameni și a strămutat alte milioane de persoane.

La scurt timp după izbunicrea conflictului, Rusia a anunțat că a anexat patru regiuni ucrainene, pe care nu le controlează deplin: Lugansk și Donețk, care formează Donbasul, și Herson și Zaporojie. În 2014, Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea.