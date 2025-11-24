Vladimir Putin spune că „în principiu” planul SUA poate fi o bază pentru încheierea războiului din Ucraina. Discuție cu președintele Turciei

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit luni la telefon cu omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, și i-a spus că o versiune a propunerii americane pentru încheierea războiului din Ucraina „ar putea, în principiu, să formeze baza pentru o înțelegere finală de pace”, potrivit transcriptului oferit de Kremlin după dialogul celor doi lideri, transmite CNN.

Putin și Erdogan au discutat despre planul american, iar președintele Rusiei a afirmat că versiunea revizuită de Moscova este „în conformitate cu discuțiile de la summitul ruso-american din Alaska” din acest an.

„A fost reafirmat interesul Rusiei pentru o rezolvare politică și diplomatică a crizei ucrainene”, a adăugat Kremlinul.

Discuția dintre cei doi lideri a avut loc în contextul în care, săptămâna trecută, SUA a propus un proiect de plan de pace în 28 de puncte. Consilierul de politică externă al Kremlinului, Yuri Ușakov, a declarat luni că „nu toate, dar multe prevederi ale acestui plan ni se par destul de acceptabile”.

Erdogan se oferă să medieze între Rusia și Ucraina

Într-un comunicat separat, președinția turcă a declarat că Erdogan i-a spus lui Putin că țara sa este „gata să contribuie astăzi, așa cum am făcut-o în trecut, la toate inițiativele și planurile diplomatice care vor facilita contactele directe dintre părți și, de asemenea, vor pava calea pentru o pace durabilă”.

În 19 noiembrie, președintele Turciei l-a primit la Istanbul pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și a îndemnat Kievul și Moscova să reia negocierile „cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate”, potrivit AFP și Reuters.

Istanbul a fost gazda a trei runde de discuții între Ucraina și Rusia în perioada mai-iulie, însă întâlnirile au produs doar schimburi de prizoneri la scară largă.

„Am subliniat, de asemenea, necesitatea ca procesul de la Istanbul să continue cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate (…). De asemenea, ne așteptăm ca toți partenerii noștri care doresc să vadă încetarea vărsării de sânge în regiune să adopte o abordare constructivă față de procesul de la Istanbul”, mai declara liderul turc în 19 noiembrie.

Discuții SUA-Ucraina la Geneva

Duminică, la Geneva, negociatorii americani și cei ucraineni au elaborat un „cadru de pace revizuit” și intenționează să continue negocierile pentru un plan de încheiere a războiului în zilele următoare, potrivit unei declarații comune.

Nicio declarație publică nu a detaliat cum vor fi rezolvate, în varianta actualizată a planului, chestiunile controversate ale conflictului cu Rusia – controlul teritoriilor, garantarea securității Ucrainei împotriva viitoarelor amenințări rusești și finanțarea reconstrucției Ucrainei.

Zelenski a declarat că negocierile sunt în curs, iar mai multe surse au sugerat că liderul de la Kiev ar putea călători la Washington pentru o nouă întâlnire cu Donald Trump.