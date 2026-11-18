Președintele rus Vladimir Putin a susținut miercuri că Asia-Pacific a devenit „centrul economiei mondiale” după o „schimbare tectonică” și a susținut că sancțiunile occidentale împotriva Rusiei și-au pierdut eficacitatea, în cadrul unui discurs în fața oamenilor de afaceri prezenți la forumul APEC din orașul chinez Shenzhen, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

„Astăzi, Asia-Pacific a devenit centrul economiei globale, principalul nucleu industrial și tehnologic al planetei”, a declarat Putin, care a susținut de asemenea că economiile țărilor prezente la forum reprezintă peste 60% din PIB-ul mondial și 50% din comerțul internațional de mărfuri.

Liderul rus a subliniat că țările asiatice în curs de dezvoltare au trecut de la a fi o „fabrică a lumii”, unde companiile occidentale înființau în principal fabrici de asamblare, la a deveni „lideri ai dezvoltării globale” și motoare ale inovației tehnologice.

Putin a legat această transformare de apariția unei ordini internaționale „mai echilibrate” și a criticat încercările unor puteri de a „limita dezvoltarea” competitorilor lor prin restricții economice.

„Este adevărat că sancțiunile și taxele vamale pot afecta dezvoltarea, dar nu sunt capabile să oprească complet creșterea sau să distrugă economiile”, a spus el, dând ca exemplu încercările „eșuate” de a izola Rusia prin sancțiuni fără precedent impuse de Occident după invazia din Ucraina, conflict la care nu s-a referit în mod expres.

Vladimir Putin, noi critici la adresa UE

Liderul de la Kremlin a susținut că Uniunea Europeană își pierde competitivitatea industrială din cauza restricțiilor împotriva Moscovei și pentru că a renunțat la aprovizionarea cu energie din Rusia, în timp ce presiunea externă a impulsionat transformarea economiei țării sale.

În acest sens, Putin a afirmat că proporția dolar-euro în plățile pentru exporturile rusești a scăzut de la 85 % în 2021 la doar 9 % în prezent.

Șeful statului rus s-a oferit să împărtășească expertiză țării sale în domenii precum inteligența artificială, serviciile digitale și comunicațiile prin satelit și a anunțat că, începând cu 1 ianuarie, va intra în vigoare un regim de stimulente pentru investiții în Extremul Orient rus și în regiunea arctică.

Putin și-a exprimat de asemenea așteptarea ca reuniunea trilaterală prevăzută pentru joi, cu președintele chinez Xi Jinping și cel american, Donald Trump, să contribuie la soluționarea divergențelor prin dialog.