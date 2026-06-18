Voce din USR, după acuzațiile aduse lui Ciucu. Ce spune că ar trebui să facă DNA

Deputatul George Gima (USR) a reacționat joi la acuzaţiile aduse de procurorii DNA primarului Capitalei, liberalul Ciprian Ciucu, el afirmând că într-o democraţie „trebuie probată vinovăţia” cuiva.

„Înainte de toate, e neelegant din partea mea să mă pronunţ pe un lucru care priveşte o persoană dintr-un alt partid (..) iar domnul Ciucu nu e în Executiv, e primar, neexecutiv”, a spus Gima, într-o emisiune de la Prima News.

„Cred că într-o democraţie trebuie dovedită, probată vinovăţia cuiva”, a mai spus deputatul, potrivit citat de News.ro.

Edilul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, pentru luare de mită, pentru fapte din perioada când era primar al Sectorului 6.

Ciprian Ciucu este acuzat de DNA că a beneficiat de „servicii de publicitate și consultanță electorală” în campania pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, de la oameni de afaceri cărora le-a eliberat, în schimb, autorizație de construire pentru un complex rezidențial din București.

Mai exact, este vorba despre două dosare. Potrivit procurorilor, cel de la care s-a pornit sunt vizați oameni de afaceri care au încercat să dea mită 100.000 de euro unor funcționari de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Ei au dat mită 50.000 de euro, iar în momentul în care au intenționat să dea tranșa a doua de bani au fost prinși în flagrant, în luna aprilie. Mita era dată cu scopul de a finaliza favorabil verificări care îi vizau, făcute de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. În acest dosar, au fost arestate două persoane.

Ciprian Ciucu a reacționat apoi, afirmând că acuzațiile pe care i le aduce Direcția Națională Anticorupție „pică prost, într-un context foarte prost”, într-o perioadă în care are „enorm de mult de lucru la primărie”.

„Cu privire la acuzația de luare de mită… Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu și s-ar fi cerut niște sume în numele meu în campania electorală de anul trecut. Ei spun, într-un denunț, că eu aș fi știut. Mai mult voi afla după ce voi avea, împreună cu avocații, acces la dosar. Eu nu am luat niciun leu și nu am condiționat emiterea acelor documentații de urbanism de primirea unor foloase”, a scris Primarul Capitalei, într-un mesaj publicat pe Facebook.