„Un gest de disperare al președintelui Sorin Grindeanu”. Vocea critică din PSD, după anunțul privind depunerea unei moțiuni de cenzură alături de AUR: „O mare greșeală”

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma, a declarat luni, pentru Agerpres, că demersul PSD de a semna, alături de AUR, o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, este „o mare greșeală”, care va duce la pierderea identității partidului. Constantin Toma este cunoscut pentru reproșurile făcute la adresa actualei conduceri PSD.

„Este o mare greșeală pentru PSD, este o mare problemă pentru PSD, pentru că se va topi în AUR. Partidul practic își va pierde identitatea într-un gest de disperare al președintelui Sorin Grindeanu, pentru că nu cred că asta era soluția. Anul viitor ar fi trebuit să ajungă prim-ministru, iar acum se forțează această alianță cu AUR, care, iată, a dus deja la creșterea dobânzilor, Bursa a picat, ne va costa foarte mult această decizie a PSD-ului de la centru”, a afirmat Toma.

Social-democratul a adăugat că PSD putea depune fără AUR o moțiune de cenzură, care, însă, în anumite condiții, ar fi putut duce la demisia lui Sorin Grindeanu.

„PSD-ul putea să depună, dar exista riscul major de a nu ieși această moțiune, în sensul că rezultatul ar fi fost negativ. În situația asta, chiar că Sorin Grideanu și echipa lui ar fi trebuit să-și dea demisia, pentru că această ieșire de la guvernare a dus deja România într-o mare criză și se va cunoaște acest lucru, va avea repercusiuni financiare asupra fiecăruia dintre noi”, a mai precizat Toma.

Constantin Toma a susținut în ultima perioadă guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, fiind numit de conducerea PSD drept „bolojenistul nostru”. În replică, edilul a subliniat că au mai existat colegi care au susținut actuala guvernare.

Moțiune de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan

Numărul 2 din AUR, Petrișor Peiu, și fostul vicepremier PSD Marian Neașcu au declarat, într-un anunț comun luni dimineață, că lucrează la „partea tehnică” pentru o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Anunțul comun al celor două partide vine după ce, joi, PSD și-a retras cei șase miniștri din Guvern.