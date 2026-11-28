12 concurenți au trecut în etapa Live-urilor în cadrul emisiunii „Vocea României” de la Pro TV. Însă și cei care nu au trecut etapa precedentă mai au o șansă.

Vineri seară, etapa Knockout-urilor s-a încheiat iar săptămâna viitoare va începe face în care aspiranții la titlul „Vocea României” vor cânta live iar publicul își va alege preferatul.

Pentru concurenții care nu au reușit să convingă jurații și au părăsit competiția, drumul nu s-a încheiat însă, potrivit Pro TV.

„Ceilalți doi concurenți – rămași în afara competiției – speră să primească voturile voastre online! Și aici acționați voi, cei de acasă. Intrați pe vot.protv.ro, unde puteți vota gratuit și, astfel, să salvați câte un concurent per echipă dintre cei rămași în afara competiției, în urma etapei de Knockout. Fie că ne urmăriți pe VOYO, vineri seară pe PRO TV sau sâmbătă în reluare, votați cum vă spune inima și aduceți-vă favoritul înapoi în show. Sesiunea voturilor se închide sâmbătă, 28 noiembrie, la miezul nopții, iar norocoșii aleși de voi revin direct în primul LIVE”, a anunțat în emisiunea de aseară Pavel Bartoș.

Cei 12 concurenți calificați în etapa live-urilor de la „Vocea României” au fost stabiliți după ce antrenorii și-au ales favoriții.

Publicul îi va urmări în direct, în etapa live-urilor de la „Vocea României”, pe cei 12 împărțiți în mod egal între cele patru echipe:

Echipa Theo & Horia Brenciu: Mihai Teacă, Tudor Gavrilă și Teodora Sava;

Echipa Irina Rimes: Bogdan Selagea, Mina Blue și Maya Giotea;

Echipa Tudor Chirilă: Robert Iosifescu, Rebecca Zaharia și Giulia Haidău;

Echipa Smiley: Rareș Ioan, Ștefan Munteanu și Cătălina Mihai.

Vineri, 4 decembrie, va avea loc primul Live.

Cine a câștigat „Vocea României” în 2025

În 2026, „Vocea României” a ajuns la sezonul 14 și va fi ultimul pentru Irina Rimes, care a ales să părăsească emisiunea pentru a se concentra pe familie. Anul trecut, o concurentă din echipa lui tudor Chirilă a câștigat emisiunea.

Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, ediția 2025, a plecat acasă nu doar cu marele trofeu, ci și cu premiul în valoare de 100.000 de euro.

A fost a cincea oară consecutiv când concurentul din echipa lui Tudor Chirilă câştigă Vocea României.



Cine au fost câștigătorii Vocea României din anii trecuți



Sezonul 1 (2011) – Ștefan Stan – echipa Smiley

Sezonul 2 (2012) – Julie Mayaya – echipa Horia Brenciu

Sezonul 3 (2013) – Mihai Chițu – echipa Horia Brenciu

Sezonul 4 (2014) – Tiberiu Albu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 5 (2015) – Cristina Bălan – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 6 (2016) – Teodora Buciu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 7 (2017) – Ana Munteanu – echipa Smiley

Sezonul 8 (2018) – Bogdan Ioan – echipa Smiley

Sezonul 9 (2019) – Dragoș Moldovan – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 10 (2022)– Iulian Nunucă – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 11 (2023) – Alexandra Căpitănescu – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 12 (2024) – Aura Șova – echipa Tudor Chirilă

Sezonul 13 (2025) – Alessia Pop – echipa Tudor Chirilă