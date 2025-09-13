„Vocea României” începe și sezonul 2025 ca lider incontestabil de audiență. Câți români au urmărit aseară emisiunea

Start direct pe primul loc pentru Vocea României în sezonul cu numărul 13. Emisiunea de pe Pro TV a fost de departe cea mai urmărită în seara de vineri, 12 septembrie, scrie Pagina de media.

La nivel general, în fiecare minut erau pe „Vocea României” peste 1,1 milioane de telespectatori din întreaga ţară (cu aproape 300.000 mai mulţi decât la serialul de pe Antena 1).

În minutul de vârf, la ora 20:43, se uitau la „Vocea României” 1,4 milioane de români, arată Pagina de media.

Emisiunea cu Tudor Chirilă, Irina Rimes, Theo Rose, Horia Brenciu şi Smiley, prezentată de Pavel Bartoş, s-a detaşat şi la oraşe, cu o medie de 700.000 de telespectatori. Audienţa a fost dublă în comparaţie cu locul al doilea, ocupat de Antena 1.

Ce concurenţă a avut „Vocea României” vineri seară:

Antena 1: serialul „Iubire cu parfum de lavandă”

Kanal D: serial turcesc „Minciuni de familie”

Happy Channel: „Capcana iubirii” şi „Dulceaţă amară” (tot seriale turceşti)

DigiSport: meci Universitatea Cluj – Rapid

Audienţele de la startul sezonului 13 al emisiunii „Vocea României” sunt aproape identice cu cele înregistrate în septembrie anul trecut. Şi atunci, ca şi acum, media a fost în jur de 1,1 milioane de români, iar vârful de un milion şi jumătate, precizează Paginademedia.ro.