Voci din PSD jubilează după scorul obținut de Ponta în exit-poll-uri: „O veste bună”

Liderul filialei PSD Buzău, Lucian Romaşcanu, a declarat duminică seara, în contextul rezultatelor exit-poll de la ora 21:00, că singura veste bună deocamdată este că Victor Ponta nu va mai face parte din viaţa politică a României.

Romaşcanu, care este şi preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că Victor Ponta, fostul lider al PSD şi candidat independent în alegerile prezidenţiale, a ajuns la capătul liniei din punct de vedere politic, informează Agerpres.

„Singura veste bună până la ora 21.00, sperăm să mai vină şi alte veşti bune, este că domnul Victor Ponta nu mai face parte din viaţa politică a României, sper să se fi încheiat aventura domnului Ponta în politica românească. Este un om care a profitat de toate funcţiile pe care i le-a dat PSD şi a profitat până în ultimul moment, şi vorbesc aici de 2025, de calitatea de membru PSD, intrând într-o cursă în care a mizat pe confuzia pe care o crează numele domniei sale în rândul votanţilor PSD. A fost o campanie pestilenţială din perspectiva unor candidaţi, vestea bună cred că este capătul de linie pentru domnul Ponta”, a spus Lucian Romaşcanu.

Totodată, deputatul PSD Romeo Lungu a subliniat, în aceeaşi conferinţă de presă, că Victor Ponta a încurcat „destul de mult” rezultatul în primul tur al candidatului coaliţiei, Crin Antonescu.

„Noi am avut un fost pesedist, apoi şi-a făcut un partid nou, a revenit în PSD şi iată că eu cred că ne-a încurcat destul de mult luând un procent de 14-15%, sunt şi voturi ale pesediştilor acolo (…) Noi întotdeauna am încercat să ne aducem oamenii, apoi să fim echipă. Cine a greşit noi am iertat. A venit de două ori înapoi, dar iată că până la urmă, dacă ăsta este caracterul omului, nu ai ce să faci, poate a fost şi o vină a noastră că l-am acceptat în rândurile partidului”, a afirmat deputatul Romeo Lungu.

Victor Ponta a ocupat, înainte de a fi exclus din PSD după ce a anunţat că se înscrie în cursa electorală, funcţia de consilier al premierului Marcel Ciolacu, fiind ales la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024, din partea social-democraţilor, deputat de Dâmboviţa.

Exit-poll-urile îl plasau pe Victor Ponta pe locul patru, în turul I al alegerilor prezidențiale de duminică, 4 mai 2025.

Rezultate EXIT POLL CURS, ora 21:00

George Simion – 33,3%

Crin Antonescu – 22,8%

Nicușor Dan – 21%

Victor Ponta – 14,5%

Elena Lasconi – 4,4%

Primele rezultate Exit Poll

Rezultate EXIT POLL CURS, ora 20:00

George Simion – 33,1%

Crin Antonescu – 22,9%

Nicușor Dan – 20,9%

Victor Ponta – 14,7%

Elena Lasconi – 4,4%

Rezultate EXIT POLL Avangarde, ora 19:00

George Simion – 30%

Crin Antonescu – 23%

Nicușor Dan – 23%

Victor Ponta – 15%

Elena Lasconi – 4%

La momentul publicării acestui articol, după numărare a 60,7% din voturi, ordinea este George Simion – 41%, Crin Antonescu – 21,5%, Nicușor Dan – 17,9%, Victor Ponta – 14,7%, Elena Lasconi – 2,6%.