Pete Hegseth, rugăciune cu citate din „Pulp Fiction” la Pentagon pentru a justifica războiul din Iran. „Voi lovi cu răzbunare și mânie!”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a citat un verset biblic fictiv în cadrul unei întâlniri de rugăciune la Pentagon. Textul provine dintr-un monolog din filmul „Pulp Fiction” (1994), rostit de personajul lui Samuel L. Jackson, potrivit LA Times.

Hegseth a folosit rugăciunea pentru a prezenta războiul din Iran ca un act de justiție divină, aceeași justificare pe care personajul lui Jackson o invocă chiar înainte să împuște mortal un bărbat neajutorat.

Miercuri, la slujba lunară de la Pentagon, acesta a explicat audienței că a învățat rugăciunea de la planificatorul principal de misiuni al echipei „Sandy 1”, o unitate care a salvat recent membrii unui echipaj al Forțelor Aeriene doborât în Iran.

Versetul este rostit frecvent de echipajele de căutare și salvare în luptă, care numesc rugăciunea „CSAR 25:17” pentru a face trimitere la capitolul Ezechiel 25:17 din Biblie.

„Și voi lovi asupra ta cu răzbunare mare și mânie aprinsă pe cei care încearcă să-l captureze și să-l distrugă pe fratele meu”, a recitat Hegseth. „Și vei ști că indicativul meu este Sandy 1, când îmi voi revărsa răzbunarea asupra ta.”

Celebrul discurs din „Pulp Fiction” este aproape în întregime o creație a scenaristului; doar refrenul final este vag inspirat din versetul biblic real. Majoritatea monologului din filmul lui Tarantino este adaptată după începutul filmului japonez de arte marțiale din 1976, „The Bodyguard”.

În realitate, versetul autentic din Ezechiel 25:17 spune: „Voi executa asupra lor mari răzbunări, prin pedepse pline de mânie. Şi vor şti că Eu sunt Domnul, atunci când Mă voi răzbuna pe ei.”

Rugăciunea de un minut a lui Hegseth a urmat îndeaproape aceste scenarii, doar ultimele două rânduri având o formulare asemănătoare cu cea din Biblie. În versiunea lui Hegseth, el a înlocuit expresia „și vor ști că Eu sunt Domnul”, din cartea lui Ezechiel, cu indicativul de apel al unui avion american A-10 Warthog.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat că unele instituții media l-au acuzat pe Hegseth că a confundat interpretarea lui Jackson cu versete biblice reale, calificând aceste informații drept „fake news”.

Parnell a precizat pe platforma X că secretarul a împărtășit o „rugăciune personalizată”, cunoscută sub numele de rugăciunea CSAR, care a fost „în mod evident inspirată” de dialogul din film. El a susținut că atât rugăciunea, cât și dialogul din Pulp Fiction sunt „reflecții” ale versetului biblic real.

Roger Avary, coautorul scenariului „Pulp Fiction”, a comentat joi pe platforma X că nu are nicio obiecție față de citarea personajului Jules, dacă acest lucru ar putea proteja soldații.

Rugăciuni pentru violență și tensiuni cu Vaticanul

Hegseth și-a folosit frecvent sesiunile de rugăciune pentru a face apel la violență în războiul în curs cu Iranul, scrie LA Times. În predica de luna trecută, el i-a cerut lui Dumnezeu să „acorde acestei forțe speciale ținte clare și drepte pentru violență.”

Slujbele nu sunt obligatorii, a declarat pentru The Times un analist senior în domeniul apărării, cu cunoștințe despre operațiunile Pentagonului, dar unii dintre cei care lucrează îndeaproape cu biroul lui Hegseth simt o „presiune implicită” de a participa și de a „umple locurile.”

Efectul, spune analistul care a dorit să rămână anonim, este acela că se acordă mai puțină atenție eforturilor Pentagonului în timp de război și mai multă atenție susținerii unor manevre politice.

„Avem manageri și lideri care neglijează activități esențiale pentru misiune ca să asculte citate din «Pulp Fiction»”, a spus el. „Acest lucru ne întârzie capacitatea de a lua decizii operaționale legate de misiune în contextul războiului.”

Rugăciunea a avut loc pe fondul unui conflict între administrația Trump și Papa Leo al XIV-lea, care s-a pronunțat recent împotriva războiului dintre SUA și Israel în Iran. Declarațiile Vaticanului au fost urmate de critici din partea președintelui Trump, care a declarat că nu dorește un papă care să critice președintele Statelor Unite.

Joi, Papa Leon a dat publicității o declarație împotriva liderilor militari care confundă războiul cu divinitatea. „Vai de cei care manipulează religia și chiar numele lui Dumnezeu pentru propriile lor interese militare, economice și politice, târând ceea ce este sacru în întuneric și mizerie”, a transmis acesta.