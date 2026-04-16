Atacat de Trump, Papa Leon denunță într-un mesaj dur „mâna de tirani” care devastează lumea

Papa Leon al XIV-lea i-a criticat dur pe liderii care cheltuiesc miliarde pe războaie și a spus că lumea este „devastată de o mână de tirani”, în declarații neobișnuit de ferme făcute joi în Camerun, după ce președintele american Donald Trump l-a atacat din nou pe rețelele sociale, relatează Reuters.

Leon, primul papă din Statele Unite, a condamnat de asemenea liderii care folosesc limbaj religios pentru a justifica războaiele și a cerut „o schimbare decisivă de direcție”.

„Maeștrii războiului se prefac că nu știu că este nevoie doar de o clipă pentru a distruge, însă adesea o viață întreagă nu este suficientă pentru a reconstrui”, a spus suveranul pontif.

„[Ei] închid ochii în fața faptului că miliarde de dolari sunt cheltuiți pentru ucidere și devastare, în timp ce resursele necesare pentru vindecare, educație și reconstrucție nu se găsesc nicăieri”, a continuat papa Leon în timpul unei întâlniri desfășurate în cel mai mare oraș din regiunile anglofone ale Camerunului, unde un conflict mocnit de aproape un deceniu a lăsat în urmă mii de morți.

Papa Leon deplânge „lumea întoarsă pe dos”

Atacurile lui Trump la adresa lui Leon, lansate inițial în ajunul amplului turneu al papei în patru țări africane, au provocat îngrijorare în Africa, unde trăiesc peste o cincime dintre catolicii lumii.

Leon, care a fost relativ discret în cea mai mare parte a primului său an ca lider al Bisericii cu 1,4 miliarde de credincioși, a devenit un critic vocal al războiului declanșat de loviturile americane și israeliene asupra Iranului.

Joi, el i-a criticat aspru pe liderii care invocă teme religioase pentru a justifica războaiele.

„Vai de cei care manipulează religia și chiar numele lui Dumnezeu pentru propriul câștig militar, economic și politic, târând ceea ce este sacru în întuneric și murdărie”, a spus el în Camerun.

„Este o lume întoarsă pe dos, o exploatare a creației lui Dumnezeu care trebuie denunțată și respinsă de orice conștiință onestă”, a subliniat papa.

Acesta a făcut comentarii similare luna trecută, spunând că Dumnezeu respinge rugăciunile liderilor cu „mâinile pline de sânge”, într-o declarație interpretată pe scară largă ca fiind îndreptată către Pete Hegseth, secretarul american pentru război, care a folosit limbaj creștin pentru a justifica atacurile împotriva Iranului.

Trump a spus că papa Leon este „slab” și „dezastruos”

Președintele SUA a început să-l critice pe Leon duminică pe rețelele de socializare, când a scris despre papă că este „SLAB în fața infracționalității și dezastruos în politica externă”.

Președintele american l-a atacat din nou pe rețelele sociale marți târziu, iar miercuri Trump a publicat o imagine în care Iisus îl îmbrățișează, după o imagine anterioară în care se prezenta ca o figură asemănătoare lui Iisus, care a stârnit critici pe scară largă.

Leon a declarat luni pentru Reuters că nu va înceta să se pronunțe în legătură cu războiul din Iran și a evitat să-i răspundă direct lui Trump de atunci.

Eforturile de a media un acord de pace în Orientul Mijlociu au avut până acum rezultate limitate, însă papa Leon a spus joi că este încurajat de faptul că criza „nu a degenerat într-un război religios” și și-a exprimat speranța că liderii creștini și musulmani ar putea media încheierea luptelor.