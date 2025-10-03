„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”, spune Prințul William

Prințul William alături de soția sa, prințesa Kate, în timpul unei vizite pe care au efectuat-o pe 23 septembrie la o școală din Southport, FOTO: Phil Noble-WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prințul de Wales a declarat că va aduce schimbări în sistemul monarhic atunci când va fi rege, într-un interviu despre care oamenii din palat spun că este cel mai deschis dat de membrii Casei Regale.

Prințul a vorbit cu actorul Eugene Levy în Windsor, pentru emisiunea Apple TV+ The Reluctant Traveller, scrie BBC.

În timpul conversației, actorul l-a întrebat pe Prințul William despre viitorul său rol de Rege.

„Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda mea”, a spus el. „Nu mă tem de ea, asta e partea care mă entuziasmează, ideea de a putea aduce o schimbare. Nu prea radicală, dar schimbări care cred că trebuie să se întâmple.”

Prințul William și Catherine (Kate) Middleton, în Windsor, United Kingdom, 8 Iulie , 2025. Credit line: Dominique Jacovides -Pool / Sipa Press / Profimedia

Prințul a făcut aceste comentarii în timp ce i-a oferit lui Levy un tur al Castelului Windsor.

Ultimele schimbări din monarhia britanică includ mutarea accentului pus pe Palatul Buckingham spre Castelul Windsor ca centru al familiei regale, creșterea considerabilă a finanțării monarhiei și o scădere semnificativă a sprijinului public, în timp ce regele Charles III și Prințul William promovează modernizarea instituției.

Schimbări ale reședințelor regale

Regele Charles III preferă Castelul Windsor pentru evenimente oficiale și momente de familie, reducându-și prezența la Palatul Buckingham, care trece prin renovări majore. Această schimbare ar putea transforma Palatul Buckingham într-un spațiu mai accesibil publicului, în timp ce Windsor va deveni centrul operațional al monarhiei.

Ajustări financiare și structurale

În ianuarie 2025, finanțarea monarhiei prin Sovereign Grant a crescut semnificativ, ajungând la peste 132 de milioane de lire sterline, subiect de controversă pentru societate. Totuși, nu s-au produs reforme majore în structura sau cheltuielile monarhiei, dincolo de această modificare bugetară.

„Dacă nu ești atent, istoria poate fi o adevărată greutate și te poți simți sufocat de ea”

William a sosit să-l întâmpine pe actor pe un scuter electric pe care, spune el, îl folosea pentru a se deplasa prin castel.

El a spus că fusese fan al seriei de filme American Pie – filmele despre maturizare în care Levy juca rolul unui tată suferind.

În timpul turului unora dintre cele mai grandioase încăperi ale castelului, Prințul William a vorbit și despre istoria familiei sale.

„Cred că, dacă nu ești atent, istoria poate fi o adevărată greutate și o ancoră legată în jurul tău și te poți simți sufocat și prea mult restricționat de ea.”

Și cred că este important să trăim aici și acum.”

Prințul William subliniază importanța tradiției, dar spune că nu se teme să pună întrebări pentru a menține relevanța monarhiei.

„Există momente când te uiți la tradiție și te întrebi dacă este ea încă potrivită scopului său astăzi?”

„Îmi place să pun lucrurile la îndoială, asta vreau de fapt să spun."

Conversația îi poartă pe Prinț și pe actor la o plimbare cu câinii în jurul Castelului, alături de câinele familiei, Orla.

Ei vorbesc despre familie, copii, intruziunea presei și despre faptul că sunt fani Aston Villa.

Iar tensiunea de a face față faptului că atât tatăl său, cât și soția sa se confruntă cu cancerul este o temă recurentă a schimburilor lor de replici.

„Chestiile legate de familie mă copleșesc destul de mult. Știi, grijile sau stresul legate de partea familială a lucrurilor – asta chiar mă copleșește.”

Regele Charles alaturi de fiul sau William, mostenitorul tronului britanic, Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Prințul îl duce pe actor la pub-ul Two Brewers, aproape de Castelul Windsor.

Levy comandă o halbă de Guinness, Prințul William bea o halbă de cidru dulce.

Este un cadru informal în care Prințul pare relaxat, mai ales când vorbește despre familia sa și despre cum au făcut față copiii săi când mama lor nu s-a simțit bine.

„Încercăm să ne asigurăm că le oferim securitatea și siguranța de care au nevoie”, i-a spus el lui Levy.

„Și suntem o familie foarte deschisă, așa că vorbim despre lucruri care ne deranjează și despre lucruri care ne frământă, dar niciodată nu știi pe deplin ce efecte secundare le poate avea.”

„Așadar, este important să fim acolo unul pentru celălalt și să-i asigurăm cumva pe copii că totul este în regulă.”

Interviul nu atinge starea relațiilor cu Prințul Harry.

Însă Prințul William îl menționează pe fratele său atunci când este întrebat despre experiența sa în familia regală, crescând sub supravegherea intensă cu care s-au confruntat mama și tatăl său.

„Sper să nu ne întoarcem la unele dintre practicile din trecut cu care am crescut eu și Harry. Și voi face tot ce pot să mă asigur că nu regresăm în această situație.”

Într-o declarație pentru BBC, Levy a declarat că a fost surprins de cât de sincer a fost Prințul în timpul interviului.

„Pentru mine, a fost doar o conversație. Nu mă gândeam la asta ca la vreo știre”, a spus el.

„Îmi spunea ce gândea și am putut să discutăm pur și simplu. A fost o zi complet suprarealistă pentru mine.”

Și în timp ce prințul și actorul își termină halbele de bere și își încheie ziua împreună, prințul spune că vrea să creeze o lume de care fiul său ar fi mândru.

„Știi că viața este trimisă să ne testeze și pe noi și cu siguranță poate fi o provocare uneori, iar a fi capabil să depășești asta este ceea ce ne face să fim ceea ce suntem.”

„Sunt atât de mândru de soția mea și de tatăl meu, pentru modul în care s-au descurcat anul trecut. Și copiii mei s-au descurcat excelent.”