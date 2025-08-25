Volkswagen nu face față comenzilor pentru noul SUV, rivalul lui Sandero Stepway/Renault Kardian

Volkswagen a prezentat în primăvara acestui an cel mai nou și, totodată cel mai mic SUV din gama sa, Tera, cu o lungime aproape identică cu cea a lui Sandero Stepway. Startul pre-comenzilor a adus un număr foarte mare de clienți, iar acum compania germană spune că nu poate ține ritmul cu producție.

Volkswagen Tera este răspunsul pe care compania germană l-a dat Renault pe piețele sud-americane, în special în Brazilia, acolo unde Renault Sandero s-a vândut foarte bine și unde Renault Kardian a preluat acest rol în portofoliul mărcii franceze, anul trecut.

