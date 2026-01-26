Volkswagen spune că nu va mai putea construi fabrica Audi din SUA în condițiile tarifelor lui Trump

Grupul german Volkswagen AG nu va putea construi planificata fabrică pentru marca sa premium Audi în Statele Unite, dacă nu sunt reduse taxele vamale, a afirmat directorul general al VW, Oliver Blume, într-un interviu acordat ziarului Handelsblatt.

„Ţinând cont de povara nemodificată a taxelor vamale, mari investiţii suplimentare nu pot fi finanţate. Reducerea costurilor pe termen scurt şi condiţii de afaceri de încredere sunt de asemenea necesare”, a declarat Oliver Blume, potrivit DPA și Agerpres.

Acesta a adăugat că discuţiile din Washington cu preşedintele Donald Trump şi secretarul american pentru comerţ, Howard Lutnick, nu au dus la rezultatele necesare.

„Oricine investeşte, oferă locuri de muncă şi creează valoare trebuie de asemenea să beneficieze pe partea de costuri. Rămânem deschişi la găsirea unor soluţii din care să profite ambele părţi”, a anunţat şeful VW.

Audi, subsidiara VW, analiza din 2023 înfiinţarea unei fabrici în Statele Unite, apreciind la acel moment că noile subvenţii guvernamentale vor face profitabilă noua unitate.

Dar administraţia Trump pune presiune pe producătorii auto europeni prin politica sa comercială care, potrivit lui Blume, a costat compania 2,1 miliarde de euro în primele nouă luni din 2025.

Cum stă Volkswagen cu vânzările

Cu toate acestea, Blume a prezentat „strategia orientată spre viitor” pentru operaţiunile VW din SUA şi oportunităţi clare de creştere. Dar el a adăugat că obiectivul anterior de a avea o cotă de piaţă de 10% este depăşit. VW trebuie să acţioneze pas cu pas, a declarat Blume.

Grupul Volkswagen AG a anunţat luna aceasta că a vândut pe ansamblul anului trecut 8,98 milioane de vehicule pe plan global, un declin de 0,5% faţă de 2024.

În China, o piaţă majoră pentru Volkswagen, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul intensificării concurenţei din partea producătorilor auto interni. De asemenea, vânzările în America de Nord au înregistrat un declin de 10,4% anul trecut, pe fondul taxelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump.

În schimb, Volkswagen AG a raportat o creştere a vânzărilor de 3,8% în Europa, la 3,38 milioane de vehicule. În America de Sud, creşterea a fost chiar mai solidă, de 11,6%, la 663.000 unităţi.