Volodimir Zelenski a discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune România-Ucraina: „Este crucial să realizăm” / Proiectele discutate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a avut o convorbire cu președintele român Nicușor Dan, cu care a discutat despre proiecte energetice comune menite să consolideze securitatea energetică a ambelor țări. Zelenski mulțumește totodată României pentru sprijinul acordat Ucrainei.

Într-o postare pe rețelele sociale, Zelenski anunță că a avut vineri o convorbire cu Nicușor Dan. „Am discutat cu Nicușor Dan despre proiecte energetice comune ce pot consolida semnificativ securitatea energetică atât a Ucrainei, cât și a României. Este crucial să le realizăm pe toate. Echipele noastre vor continua discuțiile la nivel ministerial. Mulțumesc președintelui și poporului român pentru sprijinul acordat”, este mesajul postat de Zelenski pe X.

Șeful statului ucrainean nu menționează ce proiecte energetice comune au fost discutate.

În schimb, la solicitarea presei, Ministerul Energiei de la București precizează că, „în cadrul discuțiilor purtate la nivel tehnic și instituțional pentru consolidarea interconectărilor energetice și creșterea capacității de schimb transfrontalier de energie electrică, au fost abordate următoarele teme:

construirea interconectorului electric de 400 kV Cernăuți-Suceava (pe teritoriul României, proiectul este gestionat de Transelectrica);

modernizarea liniei electrice de 110 kV Porubne-Siret, care va permite alimentarea cu energie electrică a locuitorilor din regiunea Cernăuți”.

Reţeaua energetică ucraineană a fost grav afectată în ultimele luni de o serie de atacuri masive ale Rusiei care au avariat centrale şi transformatoare electrice şi sectorul gazifer din ţară.

Mai mult, în următoarea perioadă în Ucraina se aşteaptă o vreme foarte rece: temperaturile nocturne ar urma să coboare la valori cuprinse între -20 şi -27 de grade Celsius, iar în unele zone chiar până la -30 de grade Celsius.

În urmă cu zi, președintele american Donald Trump a anunțat că i-a cerut telefonic președintelui rus Vladimir Putin să nu bombardeze Kievul sau alte oraşe ucrainene timp de o săptămână din cauza „frigului extraordinar” aşteptat în următoarele zile în Ucraina.

Se aşteaptă ca temperaturile să ajungă la -25 de grade Celsius și în capitala Kiev, unde milioane de oameni au rămas fără curent electric şi încălzire zile întregi din cauza atacurilor masive ale Rusiei din acest an asupra sectorului energetic.

Kremlinul a confirmat vineri că Trump i-a cerut lui Putin să suspende atacurile aeriene împotriva Kievului până la 1 februarie, când este așteptată, la Abu Dhabi, o nouă rundă de negocieri trilaterale.

Şi Zelenski a anunţat vineri că Ucraina se alătură armistiţiului temporar. „Dacă Rusia nu atacă sistemul nostru energetic, fie că este vorba de capacitatea de generare sau de orice alt element, noi nu vom ataca sistemul lor energetic”, a spus preşedintele ucrainean.