Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump

Președintele Ucrainei a spus că un acord final privind un plan de pace poate fi încheiat numai în cadrul unui summit al liderilor de la Kiev și Moscova, scrie Reuters.

Volodimir Zelenski a declarat vineri că este pregătit pentru „orice format” de summit al liderilor, dar nu pentru unul care să aibă loc la Moscova, calificând o astfel de mișcare drept „imposibilă”.

Zelenski a spus că nu s-ar întâlni cu Putin nici în Belarus, o țară cu legături puternice cu Kremlinul.

El a adăugat că un acord final privind un plan de pace poate fi încheiat numai în cadrul unui summit al liderilor și a sugerat în schimb ca Putin să vină în capitala Ucrainei, Kiev.

„Îl invit public, dacă îndrăznește, desigur”, a spus Zelenski.

Nu există un armistițiu

Zelenski a reiterat faptul că punctul sensibil al negocierilor de pace – cel referitor la teritoriu – nu a fost încă atins.

De asemenea, el a sugerat că este neclar dacă un armistițiu privind loviturile asupra infrastructurii energetice a fost atins.

Președintele a spus că decizia, pe care Ucraina o consideră mai degrabă o „oportunitate” decât un acord direct, a fost o inițiativă propusă de SUA și personal de Donald Trump.

„Nu există secrete aici. Nu a existat niciun dialog direct și niciun acord direct pe această temă între noi și Rusia”, a spus el.

„Dacă Rusia nu va ataca infrastructura noastră energetică – instalațiile de producere a energiei sau orice alte active energetice – noi nu le vom ataca pe ale lor”, a adăugat Zelenski.

Ce a anunțat Trump

Președintele american a anunțat în mod neașteptat, anterior în cursul zilei de joi, că Vladimir Putin a acceptat să oprească atacurile asupra Kievului și a altor orașe ucrainene timp de o săptămână, după ce bombardamentele Moscovei au lăsat multe clădiri din Ucraina fără încălzire, în condițiile temperaturilor extrem de scăzute.

„Ei (ucrainenii, n.r.) nu au mai experimentat niciodată un frig atât de mare. I-am cerut personal președintelui Putin să nu mai lanseze atacuri asupra Kievului și a altor orașe timp de o săptămână. El a fost de acord să facă acest lucru și trebuie să vă spun că este foarte frumos”, a afirmat Trump.

El a precizat, în timpul unei ședințe a Consiliului de Miniștri, de la Casa Albă, că a făcut această solicitare din cauza frigului „excepțional” din Ucraina.

„Mulți oameni au spus: «Nu irosi apelul (telefonic cu Putin, n.r.), nu vei obține asta». Și el (Putin, n.r.) a făcut-o”, a adăugat Trump.

„Este excepțional. Nu este doar frig, este un frig excepțional. Un frig record și acolo, și ei au același lucru, este o mare acumulare de vreme rea”, a mai spus Trump, comparând gerul din Ucraina cu actualul valul de frig din Washington.

„Și suntem foarte fericiți că (rușii, n.r.) au făcut-o, pentru că, pe lângă toate celelalte, ucrainenii nu au nevoie de rachete care să le lovească orașele și localitățile”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump a mai spus joi că s-au înregistrat „multe progrese” în negocierile mediate de SUA între Kiev și Moscova, menite să capăt invaziei ruse din Ucraina după patru ani de lupte grele.

Incertitudini privind următoarele negocieri

Președintele ucrainean a mai spus că data sau locul următoarei runde de negocieri mediate de SUA între Ucraina și Rusia privind încheierea războiului ar putea suferi modificări.

Runda următoare de negocieri trebuia să aibă loc duminică la Abu Dhabi, dar Zelenski a declarat că nu știe când va avea loc următoarea întâlnire.

„Este foarte important pentru noi ca toți cei cu care am convenit să fie prezenți la întâlnire, deoarece toată lumea așteaptă feedback”, a declarat el.

„Dar data sau locul se pot schimba, deoarece, în opinia noastră, se întâmplă ceva în situația dintre Statele Unite și Iran. Iar aceste evoluții ar putea afecta probabil calendarul”, a spus Zelenski.