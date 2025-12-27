Amenințare voalată a lui Zelenski la adresa unui stat vecin: „Acest lucru este riscant”

Pokrovsk, Ucraina, 4 noiembrie 2025. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dreapta, și comandantul forțelor armate, generalul Oleksandr Sîrskîi, stânga, primesc un raport despre operațiunile defensive din sectorul de front de la Dobropillia, lângă Pokrovsk. FOTO: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat vineri că Rusia folosește blocuri de apartamente obișnuite de pe teritoriul aliatului său Belarus pentru a ataca ținte ucrainene și a ocoli defensiva Kievului, informează Reuters.

Kremlinul a folosit teritoriul Belarusului pentru a-și lansa invazia din februarie 2022 asupra Ucrainei, iar Minskul rămâne în continuare un aliat ferm, deși președintele Aleksandr Lukașenko, aflat de mult timp la putere, a promis că nu va angaja trupe în conflict.

„Observăm că rușii încearcă să ocolească pozițiile noastre defensive de interceptare prin teritoriul vecinului Belarus. Acest lucru este riscant pentru Belarus”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat în mediul online, după o ședință a statului major militar.

„Este regretabil că Belarus renunță la suveranitatea sa în favoarea ambițiilor agresive ale Rusiei”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski a precizat că serviciile secrete ucrainene au observat că Belarusul desfășoară echipamente „în așezările belaruse de lângă graniță, inclusiv pe clădiri rezidențiale”, pentru a efectua atacuri asupra teritoriului ucrainean.

„Antenele și alte echipamente sunt amplasate pe acoperișurile clădirilor obișnuite de apartamente cu cinci etaje, care ajută la ghidarea «Shahed-urilor» (dronele rusești, n.r.) către ținte din regiunile noastre vestice. Aceasta reprezintă o ignorare totală a vieților omenești și este important ca Minskul să înceteze să se joace cu acest lucru”, a mai afirmat președintele ucrainean.

Ministerele Apărării din Rusia și Belarus nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a transmite puncte de vedere după afirmațiile lui Zelenski.

Zelenski a adăugat că în cadrul ședinței cu statul major militar s-a discutat și despre modalitățile de finanțare a dronelor interceptoare, pe care oficialii de la Kiev le consideră cea mai viabilă soluție din punct de vedere economic pentru combaterea atacurilor cu drone rusești, care au crescut în intensitate în ultimele luni.

Președintele a spus că statul major al armatei ucrainene, care este condus de generalul Oleksand Sîrskîi, a fost însărcinat să elaboreze modificări ale strategiei de respingere a atacurilor aeriene, astfel încât să fie „apărate infrastructura și pozițiile de pe linia frontului”.

Lukașenko a anunțat, anterior în cursul lunii decembrie, că sistemul de rachete balistice Oreșnik al Rusiei a fost desfășurat în Belarus și a intrat în serviciul activ de luptă.

Ce au descoperit doi cercetători americani

O evaluare realizată de doi cercetători americani, prezentată de asemenea de Reuters, arată că Moscova ar putea staționa racheta hipersonică Oreșnik, cu capacitate nucleară, la o fostă bază aeriană din estul Belarusului, o evoluție care ar putea consolida capacitatea Rusiei de a lansa rachete spre toată Europa.

Evaluarea cercetătorilor este în mare măsură în concordanță cu concluziile serviciilor secrete americane, a declarat o persoană familiarizată cu subiectul, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a împărtăși informații care nu sunt autorizate pentru divulgare publică.

Cercetătorii Jeffrey Lewis de la Institutul de Studii Internaționale Middlebury din California și Decker Eveleth de la organizația de cercetare și analiză CNA din Virginia au declarat că și-au bazat concluziile privind desfășurarea rachetelor Oreșnik pe imagini furnizate de Planet Labs, o companie comercială de sateliți, care au detectat elemente specifice unei baze de rachete strategice rusești.

Along with @DuitsmanMS and @dex_eve, I think we found the first deployment site in Belarus of the the Oreshnik IRBM. 🧵 pic.twitter.com/5iB8X84hbs — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) December 26, 2025

Lewis și Eveleth afirmă că sunt siguri în proporție de 90% că lansatoarele mobile Oreșnik vor fi staționate la fosta bază aeriană de lângă Krichev, la aproximativ 307 km est de capitala Belarusului, Minsk, și la 478 km sud-vest de Moscova.

Testată pentru prima dată în noiembrie 2024 împotriva unei ținte din Ucraina, racheta Oreșnik (în rusă: „alun”) este prezentată de Vladimir Putin ca fiind imposibil de interceptat, din cauza vitezei care, potrivit rapoartelor, depășește Mach 10.