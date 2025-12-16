Volodimir Zelenski, anunț despre situația Donbasului: „Nu vorbim încă despre un referendum”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, la Berlin, că, până acum, nu se vorbeşte despre un referendum pe tema rezolvării problemei teritoriale a Donbasului. „Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus”, a spus Zelenski, relatează Ukrinform, citat de News.ro.

„Nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii”, a declarat Zelenski, într-o conferință de presă alături de cancelarul german Friedrich Merz, la finalul discuțiilor de pace de la Berlin. spus Zelenski.

El a menţionat că, în privinţa problemei teritoriale, în negocierile de pace nu a fost încă posibil să se găsească un compromis.

„Cât despre poziţia rușilor, aceasta nu s-a schimbat încă. Ştiți că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru. Americanii vor să găsească un compromis, propun o zonă economică liberă. Şi subliniez din nou: o zonă economică liberă nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse”, a declarat Zelenski.

„Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată”, a subliniat şeful statului ucrainean.

În acelaşi timp, Zelenski a adăugat că discuţiile vor continua: „Nu avem încă un consens în această privinţă”.

Volodimir Zelenski a purtat discuţii la Berlin cu delegaţia americană condusă de reprezentantul special al preşedintelui Statelor Unite, Steve Whitkoff, şi Jared Kushner.

Negociatorii americani au dat asigurări luni că, în negocierile privind conturarea unui acord de încetare a războiului, Statele Unite au oferit Ucrainei garanții de securitate „foarte puternice”, de nivel NATO, dar care sunt totuși – în opinia lor – acceptabile și pentru Rusia.

La rândul său, președintele american Donald Trump a afirmat, de la Casa Albă, că un acord privind Ucraina nu a fost „niciodată” atât de „aproape”, după ce a sunat la Berlin și a avut o lungă convorbire cu Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.