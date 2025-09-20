Zelenski acuză aliații „își pierd timpul” cu Putin, în timp ce se pregătește să se întâlnească din nou cu Trump

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni cu omologul său american Donald Trump săptămâna viitoare, când va avea loc Adunarea Generală a ONU de la New York, în timp ce eforturile diplomatice de a pune capăt invaziei ruse par să fi ajuns într-un impas, informează AFP.

Rusia și-a intensificat atacurile, trimițând din nou sute de drone și rachete împotriva Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Donald Trump a lansat ultimatumuri, sub amenințarea sancțiunilor, pentru a-l împinge pe Vladimir Putin la un compromis. Dar președintele rus nu a cedat, iar omologul său american nu și-a pus amenințările în aplicare.

Zelenski a declarat unui grup de jurnaliști, printre care și AFP, că va avea „o întâlnire cu președintele Statelor Unite”, comentariile sale fiind supuse unui embargo până sâmbătă.

El a precizat că va discuta despre garanțiile de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia, dar și despre sancțiunile împotriva Moscovei pe care țara sa le solicită Statelor Unite.

Zelenski crede că se pierde timpul

„Cred că pierdem mult timp dacă așteptăm, nu impunem sancțiuni sau nu luăm măsurile pe care le așteptăm cu adevărat de la el”, a spus Zelenski.

Donald Trump s-a declarat gata să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar cu condiția ca europenii să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, ale cărui vânzări reprezintă una dintre principalele surse de finanțare a mașinii de război împotriva Ucrainei.

Volodimir Zelenski consideră că Vladimir Putin, a cărui armată este în ofensivă pe front, nu dorește pacea și nu o va accepta decât dacă va fi obligat să o facă.

Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU s-a deschis la 9 septembrie 2025. Prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt va fi marți, 23 septembrie, având ca temă principală „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.

Zelenski și Trump s-au mai întâlnit în luna august, când au mers la Casa Albă și mai mulți lideri europeni, la câteva zile după ce liderul american s-a întâlnit, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin.

Însă, de atunci, Trump s-a declarat dezamăgit de liderul rus, afirmând joi că Vladimir Putin l-a „dezamăgit”.

Discuții și despre „garanțiile de securitate”

Volodimir Zelenski a afirmat, de asemenea, că va discuta cu Donald Trump despre „garanțiile de securitate” pe care țara sa le solicită aliaților occidentali în cazul unui acord de pace.

Acestea ar trebui să protejeze Ucraina de un alt atac rus în viitor, pe care Kievul îl consideră aproape inevitabil.

Volodimir Zelenski a solicitat, de asemenea, construirea unei apărări antiaeriene comune cu unele dintre țările vecine Ucrainei pentru a doborî dronele rusești.

Este vorba de o cerere ucraineană de lungă durată, readusă în atenție în ultimele săptămâni de intrarea dronelor rusești în Polonia sau de interceptarea avioanelor de vânătoare rusești în Estonia vineri.

Aceste intruziuni, condamnate ferm de Occident, au loc în momentul în care Rusia își intensifică atacurile aeriene în Ucraina.



Atac combinat cu drone și rachete

Astfel, Rusia a lansat 40 de rachete și aproximativ 580 de drone în noaptea de vineri spre sâmbătă, provocând trei morți și zeci de răniți, potrivit lui Volodimir Zelenski.

Cu puțin timp înainte, autoritățile din regiunea Dnipropetrovsk au raportat un atac rus important cu rachete și drone, care a provocat un mort și 26 de răniți.

Zelenski a denunțat „strategia deliberată a Rusiei de a teroriza civilii și de a distruge infrastructura” Ucrainei.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că a lansat un „atac masiv” împotriva „complexului militar-industrial ucrainean”.

Moscova continuă să asigure că vizează doar ținte legate de armată în Ucraina, chiar dacă orașe și sate întregi au fost devastate.

Rusia revendică o victorie pe front

Pe front, Rusia a revendicat sâmbătă cucerirea unui nou sat din regiunea Dnipropetrovsk, Berezové.

Volodimir Zelenski a afirmat că au avut loc lupte în centrul orașului Kupiansk, fortăreață din estul Ucrainei unde situația se deteriorează, evocând măsuri de „contrasabotaj” și „operațiuni de curățare”.

Potrivit canalului Telegram DeepState, apropiat de armata ucraineană, trupele ruse au pătruns în apărarea ucraineană traversând o conductă de gaz.

În Rusia, autoritățile au afirmat că au „interceptat și doborât” 149 de drone ucrainene.

Guvernatorul regiunii ruse Samara a declarat că „infrastructurile complexului energetic și petrolier” au fost vizate, fără a detalia pagubele.