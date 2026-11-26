Președintele Volodimir Zelenski a afirmat joi că Ucraina deține informații potrivit cărora Rusia plănuiește un nou atac de amploare asupra țării sale în zilele următoare.

„Din păcate, avem informații că rușii pregătesc o nouă lovitură de amploare”, a spus Zelenski, în discursul său video de seară, adresat națiunii, potrivit Reuters.

„În zilele următoare, vă rog să fiți atenți la alertele privind amenințările cu rachete. Iar cei din Rusia ar trebui să știe că vom reconstrui ceea ce ne aparține și vom riposta la fiecare bombardament rusesc”, a adăugat liderul de la Kiev.

„Echipa Biroului Prezidențial, guvernul și armata noastră – toată lumea este implicată în maximizarea capacităților noastre defensive. Instituțiile furnizează informații clare cu privire la prioritățile Rusiei. Construim contramăsurile în consecință”, a mai afirmat Zelenski, în postarea de pe Facebook care însoțește mesajul său video.

Aceasta a fost a doua avertizare emisă de președintele ucrainean săptămâna aceasta.

Forțele ruse supun Kievul și alte orașe ucrainene unor atacuri practic continue, 24 de ore din 24, încă din luna septembrie.

Rusia a bombardat Kievul cu rachete balistice în timpul nopții, rănind șapte persoane și lovind un centru comercial și alte două clădiri, a anunțat primarul Vitali Klitschko, în timp ce Moscova a afirmat că a lovit obiective legate de drone din oraș.

Serviciile de informații militare ucrainene au afirmat că dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar, din sudul Rusiei.

Armata ucraineană a mai transmis că a lovit, în timpul nopții, rezervoarele de petrol de la instalația petrolieră rusă Transneft din regiunea centrală Bașkortostan, precum și aerodromul militar Marinovka din regiunea Volgograd.

Atât Rusia, cât și Ucraina afirmă că nu vizează obiective civile.