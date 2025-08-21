Volodimir Zelenski cere o „reacție puternică” din partea SUA dacă Putin refuză o întâlnire: „Noi suntem gata”

O întâlnire în format bilateral sau trilateral, cu participarea Ucrainei sau Rusiei, a fost propusă de Donald Trump în urma întâlnirilor avute cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Joi, președintele ucrainean a spus că el a acceptat din prima clipă și vrea ca SUA să aibă o „reacție puternică” dacă liderul de la Kremlin va refuza, potrivit Reuters.

„Am răspuns imediat propunerii pentru o întâlnire bilaterală: noi suntem gata. Dar dacă rușii nu sunt pregătiți?”, a afirmat Zelenski într-un dialog cu presa. „Dacă rușii nu sunt gata, am vrea să vedem o reacție puternică din partea SUA”.

Marți, într-un interviu la televiziunea de stat, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Moscova nu respinge niciun format de lucru privind soluționarea conflictului ucrainean, inclusiv cele bilaterale sau trilaterale, dar pune condiții.

„Principalul lucru este că orice format este inclus nu pentru ca cineva să scrie în ziare a doua zi dimineață sau să difuzeze la televizor seara, sau să bârfească pe rețelele sociale, în încercarea să profite de propaganda, ci pentru a avansa pas cu pas, treptat, începând de la nivel de experți și parcurgând apoi toate etapele necesare pentru pregătirea summiturilor. Acesta este genul de abordare serioasă pe care o vom susține întotdeauna”, a subliniat ministrul”, afirma marți Serghei Lavrov.

Negocieri pentru o întâlnire Putin – Zelenski

În ciuda eforturi diplomatice din ultimele zile, calea către obținerea păcii este îngreunată de solicitările fiecărei părți, iar SUA și aliații europeni încearcă să stabilească ce fel de garanții de securitate ar putea primi Kievul.

Rusia a lansat o invazie pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 și deține acum aproape 20% din teritoriul vecinului său. Armata rusă a reușit progrese graduale în est în ultima perioadă, dar conflictul este în mare parte acum unul de uzură.

Zelenski a declarat că nu este clar ce concesii teritoriale este dispusă să facă Moscova pentru a pune capăt războiului. Trump a afirmat că atât Kievul, cât și Moscova vor trebui să cedeze teritorii.

„Pentru a discuta ce este dispusă să facă Ucraina, să auzim mai întâi ce este dispusă să facă Rusia”, a spus Zelenski. „Nu știm asta.”

Întrebat de un jurnalist dacă ar accepta Budapesta drept loc al viitorului summit cu Vladimir Putin, Zelenski a spus că ar fi „o provocare”.

Ungaria, cel mai apropiat aliat al Rusiei în Uniunea Europeană, s-a oferit de două ori să găzduiască negocierile de pace între Rusia și Ucraina, a declarat joi ministrul de externe Peter Szijjarto.

De asemenea, Elveția și Austria s-au declarat marți dispuse să îl primească pe președintele rus Vladimir Putin, în ciuda mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) împotriva sa, pentru o întâlnire cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.