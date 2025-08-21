Ungaria insistă să găzduiască întâlnirea dintre Vladimir Putin și Zelenski, dar neagă o informație apărută recent

Ungaria s-a oferit de două ori să găzduiască discuții de pace între Rusia și Ucraina, iar oferta rămâne valabilă, a declarat ministrul ungar de externe Peter Szijjarto într-un podcast difuzat joi pe Facebook, relatează Reuters.

Szijjarto a reacționat la informațiile potrivit cărora Casa Albă are în vedere capitala ungară Budapesta ca posibilă locație pentru o întâlnire trilaterală între președintele american Donald Trump, Vladimir Putin al Rusiei și Volodimir Zelenski.

Serviciul Secret al SUA se pregătea pentru acest summit în statul din Europa Centrală, Budapesta fiind prima opțiune luată în calcul de Casa Albă, a relatat marți Politico.

„Dacă este nevoie de noi, suntem gata să oferim condiții adecvat de corecte și sigure pentru asemenea negocieri de pace. Ne bucurăm dacă putem contribui la reușita eforturilor pentru pace”, a spus Szijjarto într-un podcast zilnic la care participă membri ai guvernului.

Totuși, ministrul de externe a negat informațiile apărute marți în presa americană, transmise inclusiv de agențiile Reuters și Bloomberg, conform cărora președintele american Donald Trump l-ar fi sunat pe premierul ungar Viktor Orbán pentru a discuta despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, după summitul de luni cu președintele Ucrainei și liderii europeni.

„Vreau să fie foarte clar că nu a existat un asemenea apel. Nu a existat. Punct”, a spus Szijjarto.

Budapesta a găzduit negocieri istorice între Rusia și Ucraina după căderea URSS

Un oficial de la Casa Albă declarase că Trump și Orbán au discutat luni despre negocierile Ucrainei cu Uniunea Europeană privind aderarea la blocul comunitar și au abordat, de asemenea, posibilitatea ca Budapesta să găzduiască discuții între Putin și Zelenski.

Ideea a fost criticată de premierul Poloniei, una dintre țările membre ale grupului de la Visegrad din care face parte și Ungaria.

„Budapesta? Poate că nu toată lumea își amintește, dar în 1994, Ucraina a primit deja asigurări privind integritatea teritorială din partea SUA, Rusiei și Regatului Unit. La Budapesta”, a spus miercuri Tusk.

„Poate că sunt superstițios, dar de data aceasta aș încerca să găsesc un alt loc”, a adăugat el.

Memorandumul din 1994, semnat de SUA, Marea Britanie, Ucraina și Rusia, promitea să respecte suveranitatea Kievului în schimbul dezarmării sale nucleare.

Dar atacul lui Putin asupra Ucrainei din 2014 și lipsa sprijinului militar din partea semnatarilor au făcut ca garanțiile să nu mai aibă sens.

Putin a vrut să îl cheme pe Zelenski la Moscova, Macron a sugerat Geneva

În cadrul unui interviu publicat marți, președintele francez Emmanuel Macron a sugerat Geneva ca posibil loc de desfășurare, idee care a fost rapid susținută de ministrul italian de externe Antonio Tajani.

Ministrul elvețian de externe, Ignazio Cassis, a confirmat că Elveția este „pregătită pentru o astfel de întâlnire”, adăugând că Putin nu ar fi arestat, în ciuda mandatului emis de Curtea Penală Internațională pentru crime de război.

În timpul convorbirii telefonice surpriză cu Trump, luni, Putin a sugerat Moscova ca posibil loc de întâlnire pentru o discuție între patru ochi cu Zelenski.

Această propunere a fost însă imediat respinsă de Zelenski și liderii europeni în timpul reuniunii multilaterale cu Trump la Casa Albă.