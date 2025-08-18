Nicușor Dan spune că „Rusia nu își dorește pacea”. „Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski”

Președintele României a afirmat, luni, în cadrul unor declarații de presă la Roșia Montană, că „sancțiunile economice” reprezintă „singura modalitate” de a aduce Rusia la masa negocierilor pentru soluționarea războiului din Ucraina, transmite Agerpres.

Nicușor Dan a fost întrebat cum vede discuțiile pe care le va avea luni la Casa Albă președintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu liderii europeni.

„Eu sper să ajungem să avem întâlnirea trilaterală adevărată Trump-Putin-Zelenski. Asta este locul în care eu îmi doresc să ajungem”, a răspuns Nicușor Dan.

El consideră că „e un pas înainte faptul că președintele Trump a spus că își dorește asta (un summit tripartit – n.r.) și că își dorește să se întâmple într-o săptămână, două”.

Președintele României crede că o eventuală întâlnire Trump-Putin-Zelenski nu o să fie „nicidecum ultima”, fiind vorba mai degrabă de un proces.



„Eu cred că în acest proces vom vedea că Rusia nu e serioasă, cum n-a fost de trei ani și jumătate. Rusia, ca să fim foarte clari, nu își dorește pacea în momentul ăsta. E în ofensivă, a câștigat un teritoriu. Dacă și-ar fi dorit pacea, ar fi participat la negocieri până în momentul ăsta și, atunci, singura modalitate de a o aduce la o masă de negocieri adevărată este cu sancțiunile economice. Că ea e în suferință economică, în urma sancțiunilor pe care lumea occidentală i le-a aplicat deja. Dacă Statele Unite intră și cu un pachet, așa cum a fost discutat în Congres împotriva Rusiei, ăsta va fi un argument principal, important”, a conchis președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan și familia lui s-au aflat luni la Roșia Montană, unde președintele a vizitat Galeriile romane și s-a întâlnit cu voluntari ai campaniei „Adoptă o Casă la Roșia Montană”, un program de salvare a patrimoniului.

„Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei”

Duminică, șeful statului a participat la o nouă videoconferință a Coaliției de Voință, unde a „discutat despre modul în care ne putem coordona eforturile în sprijinul Ucrainei, înaintea viitoarelor negocieri”.

„Cu toții am fost de acord că unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei. Oprirea atacurilor asupra civililor și asupra infrastructurii civile este primul pas pe care Rusia trebuie să-l facă pentru a arăta că este cu adevărat angajată într-un proces real de pace. Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?”, a declarat Nicușor Dan, duminică, într-o postare pe Facebook după discuție.

El consideră că trebuie exercitată în continuare presiune asupra Rusiei.

„Trebuie să continuăm să exercităm presiune asupra Rusiei, inclusiv prin noi sancțiuni, până când pacea va fi realizată. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru. Nicio decizie cu privire la Ucraina nu poate fi luată fără Ucraina. Acesta este dreptul legitim al Ucrainei. Consolidarea Ucrainei înseamnă consolidarea securității Europei și a regiunii noastre”, a mai declarat Nicușor Dan în postarea de duminică.