Liderii UE se reunesc marți pentru a discuta întâlnirea Trump-Zelenski de la Casa Albă. România participă la discuții

Clădirea Consiliului European din Bruxelles, pe care a fost arborat drapelul Ucrainei pentru a marca trei ani de la începutul războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în timpul reuniunii miniștrilor de Externe ai Uniunii Europene, la 25 februarie 2025, Belgia. Foto: Martin Bertrand / imago stock&people / Profimedia

Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat că marți, 19 august, va avea loc o videoconferință cu cei 27 de lideri ai Uniunii Europene, pentru a discuta rezultatele întâlnirilor de luni de la Casa Albă privind Ucraina. Ministra de Externe Oana Țoiu a anunțat participarea României la reuniune.

„Am convocat o videoconferință a membrilor Consiliului European pentru mâine, la ora 13:00 (14:00 ora României), pentru o informare privind discuțiile de astăzi de la Washington despre Ucraina.

Împreună cu Statele Unite, Uniunea Europeană va continua să lucreze pentru o pace durabilă, care să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, a spus șeful Consiliului European, potrivit The Guardian.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații europeni sunt primiți astăzi la Casa Albă de către Donald Trump, la trei zile după summitul din Alaska între liderul american și cel rus.

Ministra româncă de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că a avut luni o discuție cu Kaja Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene.

„Mâine va avea loc o întâlnire virtuală a liderilor Consiliului European la ora 14:00, ora României. Am discutat acum cu Kaja Kallas, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi Înalt reprezentant pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru a alinia eforturile pentru pace, precum şi următorii paşi la nivel european”, a scris ministra de Externe, într-o postare pe X.