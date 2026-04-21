Volodimir Zelenski îi acuză pe emisarii lui Trump de „lipsă de respect” față de Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acuzat pe Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui Donald Trump, că dau dovadă de lipsă de respect față de Ucraina, informează marți agenția DPA, citată de Agerpres.

„Este lipsit de respect să călătorești la Moscova și să nu vii la Kiev”, a declarat Zelenski luni, într-un interviu acordat unei emisiuni de știri.

El a spus că înțelege ce dificultăți presupune o deplasare în țara sfâșiată de război, dar a menționat că și alții au făcut călătoria la Kiev.

Vorbind despre o posibilă vizită la Kiev, Zelenski a spus: „Nu avem nevoie de asta, ei da”. De asemenea, liderul ucrainean a subliniat că rezultatul discuțiilor, mai degrabă decât locul în care se desfășoară acestea, este ceea ce contează pentru el.

Zelenski a respins din nou cererea Rusiei ca Ucraina să se retragă din regiunile estice Lugansk și Donețk.

„Aceasta ar fi, fără îndoială, o înfrângere strategică pentru noi”, a apreciat el.

Zelenski spune că o retragere din Donbas ar slăbi iremediabil Ucraina

Liderul de la Kiev a subliniat că, fără fortificațiile și linia defensivă dezvoltată din aceste regiuni din Donbas, Ucraina ar fi mai slabă, Zelenski adăugând că o retragere ordonată ar slăbi deopotrivă și moralul armatei sale.

Zelenski a declarat că cea mai rapidă modalitate de a pune capăt războiului ar fi printr-un armistițiu de-a lungul liniei actuale a frontului.

Ucraina se apără de invazia Rusiei cu ajutorul Occidentului de mai bine de patru ani.

Washingtonul face presiuni de luni de zile asupra părților beligerante pentru a ajunge la un acord de pace. Cu toate acestea, negocierile sunt blocate din februarie din cauza războiului Statelor Unite cu Iranul, care a distras atenția Casei Albe.

Înainte de aceasta, Witkoff și Kushner au călătorit de mai multe ori la Moscova pentru discuții cu președintele rus Vladimir Putin.

O vizită la Kiev, așteptată după Paștele ortodox sărbătorit pe 12 aprilie, ar fi fost prima lor deplasare în capitala Ucrainei, dar până acum nu a avut loc.