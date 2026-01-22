Putin urmează să-i primească joi la Moscova pe doi dintre oamenii de bază ai lui Trump / Ce subiecte ar putea fi discutate, în afară de Ucraina

Vladimir Putin va discuta joi la Moscova un posibil plan de pace pentru Ucraina cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce Donald Trump a declarat că un acord pentru încheierea războiului este „destul de aproape”, notează Reuters.

Statele Unite au purtat discuții cu Rusia și, separat, cu Kievul și liderii europeni, cu privire la diferite proiecte de plan pentru încheierea războiului din Ucraina, dar nu s-a ajuns încă la niciun acord, în ciuda promisiunilor repetate ale lui Trump de a încheia unul.

Putin a declarat miercuri seara, la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei, că se va întâlni la Moscova cu emisarul special Witkoff și cu ginerele lui Trump, Kushner, pentru a „continua dialogul privind soluționarea conflictului ucrainean”, urmând să fie discutate și ideea lui Trump privind „Consiliul Păcii” și posibilitatea utilizării activelor rusești înghețate.

Miza este modul în care se va pune capăt celui mai sângeros război din Europa de după al Doilea Război Mondial, viitorul Ucrainei, măsura în care puterile europene par marginalizate și dacă acordul de pace negociat de Statele Unite va rezista sau nu.

De asemenea Putin a spus că Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a primit instrucțiuni să studieze invitația lui Trump de a se alătura Consiliului pentru Pace propus de acesta și că va răspunde în timp util.

Putin a afirmat că vede propunerea în principal ca parte a eforturilor de a ajunge la un acord de pace în Orientul Mijlociu.

Chiar înainte de a lua o decizie cu privire la aderarea la Consiliu, Putin a afirmat că Moscova este gata să furnizeze 1 miliard de dolari – suma cerută de Trump pentru aderarea pe termen lung – din activele înghețate, „având în vedere relațiile speciale ale Rusiei cu poporul palestinian”.

Trump: Putin și Zelenski „sunt proști” dacă nu se înțeleg”

„Cred că pot spune că suntem destul de aproape. Trebuie să punem capăt conflictului… Cred că au ajuns într-un punct în care pot ajunge la un acord”, a declarat Trump.

„Și dacă nu o fac, sunt proști”, a spus Trump, referindu-se la Putin și la președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Săptămâna trecută, Trump a susținut că președintele ucrainean este principalul obstacol în calea ajungerii la un acord.

Ucraina și liderii europeni spun că Rusiei nu i se poate permite să-și atingă obiectivele în ceea ce ei consideră a fi o acaparare imperialistă de teritorii. Dacă Rusia câștigă, spun puterile europene, atunci într-o zi va ataca NATO. Moscova spune că astfel de afirmații sunt ridicole și că nu are intenția de a ataca un membru al Alianței.

Moscova susține că liderii europeni intenționează să saboteze negocierile de pace prin introducerea unor condiții pe care știu că Rusia le va considera inacceptabile, având în vedere că în 2025 a ocupat între 12 și 17 km pătrați din teritoriul ucrainean pe zi.

Putin, care a afirmat în repetate rânduri că este deschis la discuții de pace, consideră războiul un moment decisiv în relațiile cu Occidentul, care, spune el, a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991, prin extinderea NATO și intrarea în ceea ce el consideră sfera de influență a Moscovei.