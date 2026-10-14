În timp ce Trump îi întoarce spatele, Zelenski primește sprijin necondiționat din altă parte. Asigurarea obținută

Volodimir Zelenski a primit miercuri, la Londra, o puternică dovadă de sprijin, întâlnindu-se cu prim-ministrul Andy Burnham și cu regele Charles, după ce relația președintelui ucrainean cu SUA a cunoscut o deteriorare bruscă, scrie Reuters.

Zelenski a fost întâmpinat cu toate onorurile, sosind în Marea Britanie după o altă noapte de atacuri intense din partea Rusiei și la câteva ore după ce Ucraina a acuzat compania SpaceX a lui Elon Musk că i-a paralizat operațiunile cu drone prin limitarea serviciilor Starlink.

Demonstrația diplomatică, care a inclus o audiență de 25 de minute la regele Charles și o gardă de onoare pe Downing Street, a reamintit de vizita lui Zelenski la Londra din februarie 2025, la scurt timp după ce acesta intrase în conflict cu președintele american Donald Trump și cu vicepreședintele JD Vance.

La începutul întâlnirii de miercuri de la Downing Street, Zelenski a declarat că dorește să discute dificultățile legate de Starlink și de schimbul de informații și că Ucraina se bazează în continuare pe parteneriatul său cu Statele Unite.

Trump a afirmat la sfârșitul săptămânii că Zelenski ar trebui înlocuit din funcția de lider al Ucrainei, la câteva zile după ce președintele SUA a încheiat un acord cu Moscova pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor rusești de motorină.

Londra a anunțat că nu susține acordul dintre SUA și Rusia privind motorina și a îndemnat aliații să mențină presiunea economică asupra Moscovei.

Într-un interviu acordat prezentatorului Piers Morgan, Zelenski a declarat că „a fost dureros” când Trump a luat partea Rusiei în detrimentul Ucrainei.

Burnham a afirmat că ultimele zile au fost „foarte sumbre și dificile” pentru Ucraina, dar că Marea Britanie rămâne un aliat de nădejde. „Vă susținem, iar acest lucru nu se va schimba”, a spus premierul britanic.

Anterior, el a anunțat livrarea planificată a unor rachete sol-aer în valoare de 45 de milioane de lire sterline (59,6 milioane de dolari), destinate să vizeze dronele rusești cu propulsie cu reacție, din care 10 milioane de lire sterline vor fi alocate în regim de urgență pentru a răspunde unor nevoi imediate în Ucraina.

Burnham a solicitat oficialilor să elaboreze noi sancțiuni, ajutor militar și sprijin fiscal, iar miniștrii săi de Externe și de Finanțe au făcut presiuni asupra aliaților pentru ca aceștia să urmeze exemplul Londrei în interzicerea serviciilor maritime care susțin exporturile rusești de gaz natural lichefiat.