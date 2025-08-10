Volodimir Zelenski, reacție după declarația de susținere făcută de liderii europeni: „Sfârșitul războiului trebuie să fie echitabil”

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, fotografiat la Conferința pentru redresarea Ucrainei, la Roma, în Italia, pe 10 iulie 2025. FOTO: Amrei Schulz / DPA / Profimedia

Kievul „apreciază și susține pe deplin” declarația comună a liderilor europeni privind obținerea păcii în Ucraina la pachete cu protejarea interesele ucrainene și europene, a transmis duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Liderii Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au transmis duminică o declarație comună în care au afirmat că „rămân angajați față de principiul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”.

La scurt timp, Volodimir Zelenski a reacționat pe X și și-a declarat sprijinul deplin pentru cele afirmate de liderii europeni.

„Sfârșitul războiului trebuie să fie echitabil și sunt recunoscător tuturor celor care sunt alături de Ucraina și de poporul nostru astăzi, pentru pacea în Ucraina, care apără interesele vitale de securitate ale națiunilor noastre europene”, a scris el pe X.

„Ucraina apreciază și susține pe deplin declarația președintelui Macron, a prim-ministrului Meloni, a cancelarului Merz, a prim-ministrului Tusk, a prim-ministrului Starmer, a președintei Ursula von der Leyen și a președintelui Stubb privind pacea pentru Ucraina”, conchide Zelenski.

Declarația liderilor europeni a fost făcută la o zi după ce președintele american Donald Trump a anunțat că se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

Trump intenționează să se întâlnească cu Putin în Alaska pe 15 august, afirmând că părțile, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sunt aproape de un acord care ar putea rezolva conflictul care durează de trei ani și jumătate.