Volodimir Zelenski spune că „trebuie să existe un răspuns adecvat” la atacul cu drone rusești care au intrat pe teritoriul Poloniei

După o discuție cu trei premieri europeni și cu secretarul general al NATO, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski spune că „trebuie să lucrăm la un sistem comun de apărare antiaeriană și să creăm un scut aerian eficient deasupra Europei”.

Într-o postare pe X, președintele ucrainean a declarat că a vorbit cu premierul Poloniei, Donald Tusk, cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer, cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

„Incidente cu una sau două drone rusești s-au mai întâmplat înainte în țările de pe flancul estic al NATO, inclusiv acum câteva săptămâni în România. Dar de data aceasta numărul dronelor rusești a fost mult mai mare, îndrăzneala mult mai accentuată – dronele au intrat nu doar dinspre teritoriul Ucrainei, ci și dinspre Belarus”, a scris pe X liderul de la Kiev.

El a susținut că intrarea dronelor rusești în Polonia „este un nivel complet diferit de escaladare din partea Rusiei”, motiv pentru care „trebuie să existe un răspuns adecvat”.

„Există mai multe motive pentru acest comportament sfidător al Rusiei, iar ele sunt absolut evidente pentru toată lumea. Trebuie să lucrăm la un sistem comun de apărare antiaeriană și să creăm un scut aerian eficient deasupra Europei. Ucraina a propus acest lucru de mult timp și avem soluții concrete”, a mai scris Zelenski.

Președintele a subliniat și că statele trebuie să crească „semnificativ” finanțarea comună pentru producția de drone interceptoare.

Zelenski a adăugat că începând de marți noapte, armata ucraineană a împărtășit toate informațiile pe care le deținea despre dronele rusești. „I-am oferit Poloniei sprijinul nostru, instruire și expertiză în doborârea dronelor rusești, în special a Shahed-urilor (n.r. dronele folosite de Rusia). Donald Tusk și cu mine am convenit asupra unei cooperări adecvate la nivel militar. De asemenea, ne vom coordona cu toate statele membre NATO”.

Polonia a mobilizat propriile forțe aeriene și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian al Rusiei asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a angajat forțe în spațiul său aerian. Premierul Donald Tusk a convocat o ședință de urgență a guvernului. El a acuzat „o provocare” din partea Moscovei și a cerut oficial activarea articolului 4 al Tratatului NATO.