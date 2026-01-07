Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov / Replica liderului cecen

Statele Unite ar trebui să-i rezerve aceeași soartă pe care o are Nicolas Maduro și conducătorului cecen Ramzan Kadîrov ca să convingă Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, a sugerat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

„Avem exemplul lui Maduro, nu? (…) Să conducă același tip de operațiune și cu Kadîrov, cu acest ucigaș”, a declarat Volodimir Zelenski, referindu-se la intervenția militară a Washingtonului prin care Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și aduși la New York.

„Poate că Putin va vedea și se va gândi de două ori”, a spus Zelenski după ce a avansat ideea ca liderul cecen să devină următoarea țintă.

„Ce n-ar face ticălosul ăsta? Emite un mandat de arestare împotriva mea, îmi impune sancțiuni… Și iată că cere și ajutorul americanilor”, a răspuns Kadîrov pe Telegram. „Păstrează-ți onoarea și nu te umili. Dacă ai avea un pic de onoare, ai înțelege cât de umilitoare sunt cuvintele și cererile tale”, a mai spus liderul cecen în replica dată lui Zelenski.

Un fost separatist devenit susținător al președintelui rus, Ramzan Kadîrov conduce Cecenia cu o mână de fier, republică ce face parte din Federația Rusă. El a salutat decizia Kremlinului de a invada Ucraina în februarie 2022, cu amenințări repetate la adresa Kievului și aliaților săi și trimițând mii de soldați ceceni pe front.

Acuzat de unii că ar sta în spatele multora dintre asasinatele politice ce au avut loc în Rusia în ultimii 20 de ani, Kadîrov este acuzat și de grave încălcări ale drepturilor omului în republica pe care o conduce.

În ultimii ani au apărut zvonuri după care ar fi bolnav sau chiar pe moarte. La începutul lunii, unul dintre colaboratorii săi apropiați a difuzat un clip în care poate fi văzut pentru a dezminți zvonurile apărute după spitalizarea lui Kadîrov într-o clinică din Moscova.

Volodimir Zelenski a reacționat încă de sâmbătă la operațiunea americană din Venezuela, sugerând inițial că americanii ar trebui să-l vizeze chiar pe Vladimir Putin.

„În legătură cu Venezuela? Ce pot să zic? Dacă ne putem ocupa de dictatori în această manieră, atunci Statele Unite știu ce trebuie să facă în continuare”, a spus Zelenski glumind într-o conferință de presă.