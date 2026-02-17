„Vom atinge limitele adaptării”: Avertismentul dur al experților pentru o Europă care ignoră scenariul climatic extrem

Țările europene sunt îndemnate de forul științific al UE pentru climă să se pregătească pentru o încălzire globală catastrofală de 3 °C, avertizând că eforturile actuale de adaptare ale statelor membre sunt „insuficiente și adesea tardive”, potrivit The Guardian.

Comitetul ESABCC (Consiliul Consultativ Științific European privind Schimbările Climatice) explică, într-un raport recent, că eforturile actuale de adaptare sunt „insuficiente, în mare parte incrementale și adesea tardive”.

Instituția recomandă oficialilor să testeze scenarii de încălzire de până la 3,3 °C până în 2100, avertizând că Europa este deja vulnerabilă la fenomene meteorologice extreme care depășesc experiența sa istorică.

Pentru a contracara aceste riscuri, forul științific propune impunerea unor evaluări obligatorii ale riscurilor climatice și integrarea rezilienței în toate politicile UE. Totodată, ESABCC subliniază necesitatea atragerii fondurilor private pentru protecție, avertizând că întârzierea măsurilor va duce inevitabil la momentul în care „vom atinge limitele adaptării”.

Maarten van Aalst, membru al comitetului ESABCC și director al Institutului Meteorologic Regal al Țărilor de Jos (KNMI), afirmă că adaptarea la un viitor mai cald este, în mare parte, „o chestiune de bun simț și un obiectiv ușor de atins”.

Deși descrie sarcina ca fiind una descurajantă, cercetătorul subliniază că protejarea Europei „nu este o știință complicată”, ci necesită o muncă reală pentru îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie. Acesta avertizează însă că, în ciuda măsurilor de pregătire, mesajul critic rămâne evitarea încălzirii extreme.

Expertul subliniază că Europa este vulnerabilă în special la condiții istorice necunoscute, fapt demonstrat de recenta serie de furtuni fără precedent din Portugalia, care a cauzat pagube de 775 de milioane de euro. Totodată, fenomenele extreme au devenit tot mai letale: ploile torențiale au ucis 134 de persoane în Germania în 2021 și 229 în Spania în 2024.

Pe lângă inundații, căldura extremă provoacă anual zeci de mii de decese pe continent, studiile atribuind majoritatea acestora poluării cu combustibili fosili. În același timp, incendiile de vegetație au atins un nivel record anul trecut, distrugând suprafețe mai mari decât s-au înregistrat vreodată în istoria monitorizărilor științifice.

Punctul final al raportului ESABCC subliniază că, deși adaptarea este necesară, ea nu poate înlocui reducerea drastică a emisiilor. Maarten van Aalst avertizează că, fără o limitare a încălzirii globale, societatea va ajunge într-un punct în care barierele fizice și economice vor face protecția imposibilă.

„Acesta este un viitor foarte problematic, cu riscuri în creștere rapidă. Și, pentru o serie de riscuri, vom atinge limitele adaptării”, spune expertul.