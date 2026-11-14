„Vor mai exista astfel de pene”. Avertismentul șefului Transporturilor din SUA. De ce cere Congresului 50.000.000.000 de dolari

Zborurile din Statele Unite vor rămâne „mai puțin sigure” dacă sistemul învechit de control al traficului nu este înlocuit urgent, susține secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, după pana care a paralizat aviația.

Într-o conferință de presă organizată vineri seară la Casa Albă, oficialul american a insistat că Statele Unite au „cel mai sigur spațiu aerian din lume”, dar a avertizat că un incident similar interdicției naționale de decolare de vineri se va produce din nou dacă Congresul nu aprobă fondurile necesare pentru modernizarea infrastructurii, potrivit ABC News.

„Nu ne-am gândit că vom avea o astfel de pană. Sistemele implementate au menținut pe toată lumea în siguranță — toată lumea a aterizat. Putem să analizăm ce a mers prost, să repornim sistemul și să mergem mai departe. Dar vor mai exista astfel de pene. Vor mai fi și altele, dacă poporul american și Congresul nu ne spun să construim”, a declarat Duffy.

El a cerut Congresului să aloce 50 de miliarde de dolari pentru o „revizuire completă” a sistemului.

De ce au fost oprite toate decolările din SUA

În cadrul aceluiași briefing de la Casa Albă, Sean Duffy a explicat că sistemul actual de control al traficului aerian al Administrației Federale a Aviației (FAA) este „incredibil de vechi”, iar routerele și comutatoarele de telecomunicații s-au supraîncărcat cu date, începând să transmită informații incoerente către centrele radar.

Autoritățile americane au declarat că nu există indicii privind un atac cibernetic, însă o anchetă tehnică este încă în desfășurare pentru a stabili exact ce a declanșat defecțiunea simultană la nivel național.

Ca urmare a penei de comunicații, FAA a impus vineri o interdicție de decolare la nivel național care a durat mai bine de patru ore, provocând anularea a aproape 10.000 de zboruri către și dinspre SUA până sâmbătă, potrivit datelor Flightradar24.