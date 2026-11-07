Vor putea folosi motocicliştii benzile pentru transportul în comun? Precizările MAI

Modificările la legislaţia rutieră privind circulaţia motocicletelor şi mopedelor pe drumurile publice au intrat în vigoare de vineri, a anunţat Ministerul Afacerilor Interne, care a precizat că, potrivit noilor prevederi, acestea vor putea utiliza benzile destinate mijloacelor de transport în comun în condiţiile stabilite de administratorul drumului, informează Agerpres.

„Prin urmare, utilizarea acestor benzi nu este permisă automat, ci depinde de condiţiile stabilite de administratorul drumului”, a transmis MAI.

Prin noile prevederi este completată şi reglementarea privind depăşirea, astfel încât nu va fi considerată depăşire nici situaţia în care o motocicletă sau un moped trece înaintea unui alt vehicul ori pe lângă un obstacol aflat pe acelaşi sens de circulaţie, fără a trece peste marcajul de delimitare a benzii de circulaţie.

„Se introduce o excepţie de la interdicţia depăşirii coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată. Astfel, bicicletele, motocicletele fără ataş şi mopedele vor putea efectua această manevră dacă există suficient spaţiu lateral, nu sunt stânjenite manevrele celorlalţi participanţi la trafic şi viteza de deplasare nu depăşeşte 20 km/h”, a explicat Ministerul de Interne.

Spaţiul de siguranţă pentru motociclete şi mopede

Obligaţia de a purta cască de protecţie omologată exista deja pentru conducătorii motocicletelor şi mopedelor, precum şi pentru pasagerii acestora. Noua reglementare completează această obligaţie: casca trebuie să fie omologată pentru această categorie de vehicul şi să aibă elementele de siguranţă cuplate corespunzător.

A fost introdusă noţiunea de spaţiu de siguranţă pentru motociclete şi mopede, reprezentând un spaţiu marcat perpendicular pe axa drumului, pe toată lăţimea acestuia, cu o lungime de trei metri, măsurată de la marcajul transversal de oprire, la intrarea în intersecţiile semaforizate şi la trecerile la nivel cu calea ferată cu barieră şi semibarieră.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a lua măsuri pentru amenajarea acestor spaţii în zonele cu trafic intens.

Au fost completate atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale privind amenajarea infrastructurii rutiere prin introducerea obligaţiei de a lua măsuri pentru realizarea unor locuri de parcare dedicate motocicletelor şi mopedelor în toate parcările publice care au minimum şase locuri.

Aceste amenajări se vor face pe drumurile administrate de autorităţile locale, conform standardelor şi reglementărilor tehnice în vigoare, cu avizul Poliţiei Rutiere.