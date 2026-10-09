Vot amânat pentru palestinieni. Alegerile parlamentare, primele programate după două decenii, nu se mai țin anul acesta

Autoritatea Naţională Palestiniană (ANP) va amâna pentru anul viitor alegerile legislative care erau programate pentru 28 noiembrie, în urma unui acord încheiat între facţiunile palestiniene la Cairo, a declarat vineri pentru agenția EFE un purtător de cuvânt al preşedinţiei palestiniene, citează Agerpres.

„Alegerile au fost amânate pentru a crea condiţii mai serioase în vederea desfăşurării lor şi pentru a permite un consens palestinian care să le garanteze succesul”, a explicat purtătorul de cuvânt, adăugând că preşedintele palestinian Mahmoud Abbas va emite un decret referitor la această chestiune.

Potrivit sursei citate, acordul include stabilirea unei foi de parcurs concrete pentru desfăşurarea alegerilor anul viitor.

Între timp, vor fi abordate cu ajutorul medierii egiptene situaţia Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei (OLP) şi reconcilierea palestiniană.

Amânarea scrutinului a fost decisă în cadrul unui proces de dialog naţional palestinian ce va include şi alegeri pentru Consiliul Naţional Palestinian, care este parlamentul OLP.

Purtătorul de cuvânt a mai menţionat că Israelul a refuzat să permită Comisiei Electorale Centrale palestiniene accesul în Fâşia Gaza şi a respins intrarea observatorilor europeni în această enclavă palestiniană.

Palestinienii nu au mai organizat alegeri parlamentare din anul 2006, când mişcarea islamistă Hamas s-a impus în faţa Fatah, partidul lui Abbas. Victoria Hamas a condus în anul următor la divizarea între Cisiordania, guvernată de ANP, şi Fâşia Gaza, controlată de Hamas până la războiul din prezent cu Israelul.

Alegeri au mai fost convocate în anul 2021, dar au fost anulate de Abbas, care a invocat atunci refuzul Israelului de a permite votul în Ierusalimul de Est ocupat.

În 2027 sunt așteptate și alegeri prezidenţiale

Mahmoud Abbas, în vârstă de 90 de ani, a câştigat ultimele alegeri prezidenţiale palestiniene din 2005 pentru un mandat de patru ani, care ar fi trebuit să se încheie în 2009.

Cu toate acestea, mandatul său a fost prelungit, iar de atunci nu au mai avut loc alegeri prezidenţiale. Mahmoud Abbas a condus de atunci prin decrete, o practică ce a atras critici atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional.

Consiliul Legislativ Palestinian, care serveşte drept parlament al Autorităţii Palestiniene conduse de Mahmoud Abbas, nu s-a mai întrunit din 2007.

Organizarea alegerilor se numără printre reformele cerute de comunitatea internaţională, care sprijină financiar Autoritatea Palestiniană.

Autoritatea Palestiniană se confruntă cu critici pe scară largă cu privire la corupţie, paralizia instituţiilor sale şi erodarea legitimităţii. Donatorii îşi condiţionează din ce în ce mai mult sprijinul financiar şi diplomatic de reforme, în special în ceea ce priveşte guvernarea locală.

În iunie, Mahmoud Abbas a anunţat că alegerile prezidenţiale vor avea loc la începutul anului 2027, fără a specifica dacă va fi candidat.