Votul dat de Senat, în scandalul privind dreptul de veto al României în Consiliul UE. Oana Țoiu acuză „o minciună cap-coadă”

Senatul a adoptat, luni, cu voturile grupurilor PSD, AUR, PACE – Întâi România, o Declarație privind apărarea dreptului României de a-și proteja interesele naționale în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune (PESC) a Uniunii Europene, potrivit Agerpres.

Declarația a fost adoptată cu 64 de voturi „pentru”, de la PSD, AUR, PACE – Întâi România, 29 „împotrivă”, de la PNL și USR, și nouă abțineri, ale senatorilor UDMR.

Oana Țoiu, ministrul interimar al Afacerilor Externe, este acuzată în document că participă, fără un mandat politic și parlamentar transparent în acest sens, la demersurile unui grup de state UE pentru a extinde folosirea votului cu majoritate calificată (QMV) în Consiliul UE în domeniul PESC.

Euronews scrisese, pe 1 septembrie, că România și alte 10 state UE – Austria, Danemarca, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Spania și Suedia – au semnat o scrisoare către șefa diplomației UE, Kaja Kallas, în care promovează explorarea posibilității de a se trece la QMV, de la sistemul actual cu unanimitate și drept de veto, în materie de politică externă.

Într-o reacție după votul de astăzi din Senat, Oana Țoiu susține că „este o minciună cap-coadă că România renunță sau își pierde dreptul de veto în Uniunea Europeană” și i-a criticat pe parlamentarii care au votat declarația.

Declarația adoptată de Senat

Prin documentul adoptat, Senatul solicită să afle dacă „în mod oficial ministrul interimar al Afacerilor Externe a avut un mandat expres, anterior datei de 1 septembrie 2026, pentru semnarea documentului comun privind limitarea utilizării veto-ului și explorarea extinderii votului cu majoritate calificată în PESC”.

De asemenea, Senatul cere Guvernului să clarifice dacă semnătura reprezentantului României pe documentul din 1 septembrie 2026 constituie sau nu „un angajament politic” al României de a susține ulterior activarea unor mecanisme de extindere a QMV în PESC, precum și dacă l-a informat în prealabil pe președintele Nicușor Dan.

„Senatul solicită Guvernului demis al României și MAE stoparea imediată a oricăror demersuri privind utilizarea votului cu majoritate calificată în PESC, prin încetarea participării reprezentanților României la activitățile acestui grup și notificarea corespunzătoare a celorlalte state participante”, mai scrie în document.

În declarația Guvernului i se mai cere, printre altele, să apere în cadrul UE principiul potrivit căruia orice extindere a votului cu majoritate calificată în PESC trebuie să fie precedată de un acord politic explicit al României.

Senatorii mai afirmă în document că interesele strategice ale României în regiunea Mării Negre, Republica Moldova, Ucraina, securitatea Flancului Estic, protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene, securitatea energetică și relația transatlantică reprezintă interese naționale fundamentale, care nu pot fi lăsate la discreția unei majorități calificate formate din alte state membre.

Oana Țoiu: „AUR și oportuniștii de serviciu inventează probleme și propagă minciuni”

Șefa diplomației române susține că „este o minciună cap-coadă că România renunță sau își pierde dreptul de veto în Uniunea Europeană” și că „AUR și oportuniștii de serviciu inventează probleme și propagă minciuni”, când suntem „în mijlocul unor crize majore, când românii așteaptă soluții și fermitate”.

„În primul rând, renunțarea la veto nu se poate face peste noapte: în domeniul militar, niciodată, conform Tratatelor. Iar în celelalte decizii este posibil doar dacă liderii propun cu unanimitate parlamentelor naționale, care au apoi la dispoziție șase luni pentru dezbatere”, a scris ea, luni, pe Facebook.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe a spus că nu există o propunere pentru renunțarea la dreptul de veto în domeniul PESC, acuzând Parlamentul că „dezbate, în schimb, o minciună periculoasă pentru încrederea oamenilor în UE, invocând o scrisoare între miniștrii de externe”.

„Scrisoarea spune însă doar că veto-ul trebuie explicat din perspectiva interesului național. Explicația nu are nevoie de aprobări din partea nimănui: dreptul de veto rămâne intact”, a adăugat Oana Țoiu.

Ministrul Oana Țoiu susține că pentru unii politicieni există „tentația de a se urca pe valul de minciuni al AUR în speranța unor puncte politice”.

„Și ca ridicolul să fie expus, iată cum textul scrisorii invocate stipulează clar că, indiferent de ce majoritate există, orice stat membru poate bloca o decizie: «Înțelegem că, în cazul în care o decizie PESC urmează să se adopte cu majoritate calificată, fiecare stat membru se poate opune acesteia ’din rațiuni vitale de politică națională pe care le prezintă’, astfel cum este prevăzut în Tratate. De asemenea, în conformitate cu Tratatele, ne angajăm să prezentăm aceste motive de o manieră cuprinzătoare, astfel încât să facilităm consultări reale și eforturi de a găsi o soluție acceptabilă pentru toate statele membre.»”, a conchis Oana Țoiu.