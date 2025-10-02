Voucherul de curent electric. Cum autoritățile au decis ca înscrierea să se facă online, mii de oameni au completat greșit aplicația. Câți consumatori vulnerabili vor primi reducerea la factură

Doar 864.357 de consumatori vulnerabili s-au înscris pentru a primit voucherul de 50 de lei pe lună de la stat pentru plata facturii la energie. Aceasta deși Guvernul estima că peste 2,1 milioane de gospodării din țară sunt eligibile, adică peste 4 milioane de oameni. Problema a fost modul de înscriere: autoritățile au pus la dispoziție o aplicație informatică, iar oamenii, mulți dintre ei pensionari, au completat-o greșit.

De la 1 iulie, odată cu liberalizarea pieței, a intrat în vigoare și schema de ajutor a consumatorilor vulnerabili prin care aceștia primesc lunar 50 de lei pentru plata facturii. Termenul de înscriere pentru a primi acest voucher și pentru lunile iulie și august a fost 27 septembrie. Oamenii se pot înscrie în continuare, însă vor primi voucher doar începând cu luna în curs și până la 31 martie 2026, când expiră schema.

Sunt eligibile pentru aceste ajutoare de la stat:

persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei/lună

familiile cu venituri medii sub 1.784 lei/lună/persoană.

Înscrierile s-au făcut în aplicația informatică EPIDS, special creată de STS pentru această schemă.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Muncii, la solicitarea HotNews.ro, până la data de 29 septembrie în aplicația informatică EPISD au fost înregistrate 864.357 de cereri. Dintre acestea, aproape 150.000 au fost trimise prin domeniile de e-mail ale Poștei Române.

Beneficiarii de venit minim de incluziune au fost automat incluși în aplicația informatică, fără să mai trebuiască să completeze o nouă cerere. Până la 26 septembrie, un număr de 107.885 de cereri provenite de la beneficiarii de venit minim de incluziune au fost declarate eligibile, fiind astfel emise tichetele de energie, mai arată datele oficiale.

Reprezentanții ministerului subliniază că, indiferent de categoria beneficiarului, toate cererile sunt supuse aceleiași proceduri de verificare inițială, respectiv verificarea codului numeric personal (CNP) și a codului POD, urmată de verificarea eligibilității în funcție de veniturile solicitantului și de valabilitatea actului de identitate.

Mii de oameni au completat greșit aplicația

Reprezentanții Ministerului Muncii au constatat că mii de oameni au completat greșit aplicația, printre erorile găsite fiind:

introducerea greșită a CNP-ului

Introducerea greșită a identificatorului unic al locului de consum de energie electrică (Point of Delivery – POD),

completarea unei adrese aferente altui POD,

introducerea pensiei de stat în locul veniturilor eligibile

inadvertențe privind tipurile de venit declarate.

„Astfel de erori au condus la invalidarea cererilor. De asemenea, în anumite cazuri, cererile au fost depuse inițial de către cetățeni, dar ulterior șterse chiar de către aceștia din aplicație”, se mai arată în răspuns.

Întrebați ce au făcut pentru ca numărul beneficiarilor să fie cât mai mare, reprezentanții ministerului au arătat că Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a utilizat multiple canale de comunicare cu cetățenii, cel mai important fiind linia de asistență telefonică – Call-center ANPIS, la numărul 021.9309, precum și adresa de e-mail sprijinenergie@mmanpis.ro, prin care cetățenii au solicitat, în număr mare, clarificări privind eligibilitatea și modalitatea de depunere a cererilor.

„De asemenea, sesizările cetățenilor au fost transmise pe adresa de e-mail mai sus amintită, iar serviciul de comunicare din cadrul ANPIS a gestionat întregul proces: fie s-a răspuns direct petentului, dacă solicitarea a intrat în aria de competență, fie petițiile au fost redirecționate către instituțiile abilitate, cum ar fi Direcția Generală de Evidență a Populației, IGI, ANRE, în vederea soluționării.

În cadrul Call-Center-ului, pe lângă apelurile primite de la cetățeni, în care aceștia au fost asistați în introducerea cererii în aplicația EDIPS, operatorii au contactat un număr total de 13.610 cetățeni ale căror cereri au fost invalidate din cauza unor erori legate de POD sau CNP. Totodată, aceștia au fost sunați pentru clarificarea eligibilității, în contextul în care mulți dintre pensionarii din sistemul public de pensii au completat incorect veniturile în cerere”, mai spun responsabilii Ministerului Mediului.

Alte modalități prin care Ministerul Mediului a informat oamenii:

elaborarea unui set de întrebări frecvente și explicații detaliate, disponibile pe site-ul ANPIS, precum și pe cel al MMFTSS;

organizarea de sesiuni de informare și instruire pentru personalul din teritoriu, în vederea îmbunătățirii relației cu beneficiarii și clarificării procedurilor;

colaborarea cu mass-media și utilizarea rețelelor de socializare pentru a disemina mesajele-cheie într-un mod accesibil publicului larg;

crearea de afișe/postere și materiale explicative care au ajuns la primării, agențiile teritoriale sau oficii poștale;

realizarea unui tutorial explicativ privind modalitatea de completare și depunere a cererilor.

Până la 27 septembrie 2025 oamenii au putut depune cereri pentru a primi vouchere pentru acoperirea facturilor de energie electrică aferente lunilor iulie și august 2025.

După această dată, începând cu 28 septembrie 2025 și până la 31 martie 2026, sprijinul financiar va fi acordat începând cu luna în care este depusă cererea.