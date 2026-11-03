Voyager 1 e pe cale să devină primul obiect creat de om ce ajunge la o zi-lumină față de Pământ

Sonda Voyager 1 a NASA este pe punctul de a intra în istorie, însă nava spațială îmbătrânită întâmpină unele dificultăți în menținerea legăturii cu Pământul, relatează Gizmodo.

Se estimează că sonda lansată în 1977 va ajunge la o distanță de o zi-lumină față de Pământ pe 18 noiembrie. În acel moment, sonda spațială se va afla la 25,89 miliarde de kilometri de Pământ, adică la distanța pe care lumina o poate parcurge într-o singură zi.

Asta înseamnă că mesajele transmise de pe Pământ vor avea nevoie de 24 de ore pentru a ajunge la Voyager 1, iar răspunsurile sondei vor avea nevoie de încă 24 de ore pentru a se întoarce.

„Dacă vrei să-i spui «salut» sondei Voyager, îi trimiți mesajul, apoi te întorci acasă și aștepți două zile până când primești, în cele din urmă, un răspuns”, a declarat într-un comunicat Suzanne Dodd, managerul proiectului Voyager din cadrul Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Pe măsură ce se apropie de distanța de o zi-lumină față de Pământ, Voyager 1 nu va detecta nicio schimbare a mediului în care se află. Mai degrabă, acest moment de referință va atrage din nou atenția asupra călătoriei extraordinare a sondei și a capacității sale de a continua să funcționeze în imensitatea spațiului interstelar.

Probleme pentru sonda Voyager 1 înainte de reușita istorică

NASA a pierdut contactul cu Voyager 1 la jumătatea lunii octombrie, după ce inginerii nu au reușit să detecteze semnalul radio al sondei în timpul a două încercări de comunicare, desfășurate la un interval de 24 de ore. Semnalul a reapărut la o zi după cea de-a doua încercare, însă inginerii continuă să investigheze cauza întreruperii, potrivit NASA.

Totuși, echipa a stabilit că unul dintre grupurile de propulsoare ale sondei Voyager 1 s-a oprit în timpul întreruperii comunicațiilor, ceea ce a determinat pornirea automată a propulsoarelor de rezervă. Nava spațială este programată să efectueze automat această schimbare dacă sistemele sale informatice de la bord detectează o posibilă problemă la nivelul propulsoarelor.

Această reacție automată plasează nava spațială într-o configurație stabilă și sigură și suspendă operațiunile obișnuite, oferind echipei de ingineri timpul necesar pentru a investiga problema și a lua măsurile corespunzătoare.

„Este pentru prima dată când observăm că nava spațială face ceva de acest gen, însă ne aflăm și într-un punct al misiunii în care trebuie să ne așteptăm la neprevăzut”, a declarat Kareem Badaruddin, managerul misiunii Voyager din cadrul JPL.

„Suntem ușurați că am restabilit contactul cu Voyager 1 și suntem nerăbdători să înțelegem ce s-a întâmplat”, a subliniat acesta.