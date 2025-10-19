Vrea să investească în România! Ce vrea să cumpere multimiliardarul din Ucraina

Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară, relatează GOLAZO.ro.

Rinat Akhmetov (59 de ani), patronul celor de la Șahtior Donețk, vrea să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex.

Rinat Akhmetov este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, dar și din lume, și este fondatorul holding-ului SCM (System Capital Management), cu activităţi în metalurgie, energie, minerit, petrol, gaze și telecomunicaţii.

