Sari direct la conținut
Actualitate

„Vreau să fiu președintele tuturor românilor”. Nicușor Dan, întrebat dacă încearcă să atragă electoratul lui George Simion și Călin Georgescu

HotNews.ro
„Vreau să fiu președintele tuturor românilor”. Nicușor Dan, întrebat dacă încearcă să atragă electoratul lui George Simion și Călin Georgescu
George Simion și Nicușor Dan, la dezbaterea prezidențială de la Euronews Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat luni seară, la Antena 3 CNN, dacă își dorește electoratul lui George Simion și Călin Georgescu, în contextul vizitelor sale la mănăstiri de la preluarea mandatului. Șeful statului a răspuns că vrea să fie „președintele tuturor românilor”.

„La Mănăstirea Sâmbăta am fost cu familia, acolo au fost mai mulți ziariști, inclusiv o doamnă de la Monitorul de Făgăraș, și i-am acordat un interviu, atât tot. Legat de Arsenie Boca – acolo e un schit, o cabană și un adăpost de salvamontiști, am fost la toate. Eu am spus dintotdeauna că vreau să fiu președintele tuturor românilor. Avem o distincție nefirească în societate pe partea progresist-conservator și e datoria președintelui să găsească proiectele care să unească. Eu am fost la biserică, dar niciodată cu presa după mine. Acum m-au filmat”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a lipsit vineri, 15 august, de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. El a mers în schimb, de sărbătoarea Sf. Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal.

Întrebat în cadrul aceluiași interviu de către un locuitor din Constanța de ce a lipsit de la ceremonii, șeful statului a explicat: „Ziua Marinei reprezintă o obișnuință ca președintele să se ducă acolo. Avem și Ziua Forțelor Terestre, Aviației, nu e o obișnuință. Eu am vrut să rupem această obișnuință și să mă duc într-o zi, care după Paște și Crăciun e cea mai importantă pentru români. Am vrut să trăiesc în comunitate la Sâmbăta. Nu e o lipsă de respect față de Armată”.

Oameni FericițiMedici Buni MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro