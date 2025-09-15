„Vreau să fiu președintele tuturor românilor”. Nicușor Dan, întrebat dacă încearcă să atragă electoratul lui George Simion și Călin Georgescu

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat luni seară, la Antena 3 CNN, dacă își dorește electoratul lui George Simion și Călin Georgescu, în contextul vizitelor sale la mănăstiri de la preluarea mandatului. Șeful statului a răspuns că vrea să fie „președintele tuturor românilor”.

„La Mănăstirea Sâmbăta am fost cu familia, acolo au fost mai mulți ziariști, inclusiv o doamnă de la Monitorul de Făgăraș, și i-am acordat un interviu, atât tot. Legat de Arsenie Boca – acolo e un schit, o cabană și un adăpost de salvamontiști, am fost la toate. Eu am spus dintotdeauna că vreau să fiu președintele tuturor românilor. Avem o distincție nefirească în societate pe partea progresist-conservator și e datoria președintelui să găsească proiectele care să unească. Eu am fost la biserică, dar niciodată cu presa după mine. Acum m-au filmat”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a lipsit vineri, 15 august, de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. El a mers în schimb, de sărbătoarea Sf. Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus, aflată foarte aproape de Făgăraș, orașul său natal.

Întrebat în cadrul aceluiași interviu de către un locuitor din Constanța de ce a lipsit de la ceremonii, șeful statului a explicat: „Ziua Marinei reprezintă o obișnuință ca președintele să se ducă acolo. Avem și Ziua Forțelor Terestre, Aviației, nu e o obișnuință. Eu am vrut să rupem această obișnuință și să mă duc într-o zi, care după Paște și Crăciun e cea mai importantă pentru români. Am vrut să trăiesc în comunitate la Sâmbăta. Nu e o lipsă de respect față de Armată”.

