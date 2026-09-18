„Vrei să joci cu PNL-USR-UDMR sau cu AUR? Ori anticipate?”. Avertisment pentru PSD de la vârful Ministerului Apărării

„PSD trebuie să-şi păstreze apelul la raţiune de până ieri, nu să înceapă jocurile politice”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, după desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

„România nu are nevoie de principii invocate doar atunci când convin PSD. Noi am propus rotativa. PSD a acceptat-o. Ei au vrut să fie primii, noi am vrut acelaşi lucru. Preşedintele a decis. Iar PSD nu poate desconsidera această decizie fiindcă rămâne fără argumente”, a scris, vineri, pe Facebook, Radu Miruţă.

Ministrul interimar al Apărării propune actualizarea programului de guvernare, votarea cabinetului Mureşan şi deblocarea situaţiei. „Actualizăm programul de guvernare, votăm cabinetul săptămâna viitoare şi deblocăm situaţia. De când «deblocarea» poate însemna doar să obţină PSD tot ceea ce îşi doreşte?”, afirmă el.

Până la următoarele alegeri parlamentare, mai sunt 827 de zile, iar ca număr de parlamentari, între cele două blocuri USR-PNL-UDMR-Minorităţi reprezintă aproximativ 60%, iar PSD aproximativ 40%, mai spune ministrul.

„Tradus în zile: 500 pentru Mureşan şi 300 pentru PSD. Sigur că putem negocia variaţii. Suntem partide politice, nu calculatoare. Dar negocierea se face pe argumente, nu pe ambiţii şi jocuri de partid. PSD, vrei să joci cu PNL-USR-UDMR, sau cu AUR? Ori anticipate?”, conchide Radu Miruţă.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că-l desemnează premier pe europarlametrul PNL Siegfried Mureșan.

În timp ce liderii PNL, USR şi UDMR şi-au anunţat susţinerea pentru formarea unei majorităţi în jurul premierului desemnat, PSD s-a declarat dezamăgit de propunere, iar AUR a sugerat un vot negativ în Parlament.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că a luat act „cu surprindere şi dezamăgire de propunerea preşedintelui”. El a subliniat că PSD nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureşan: „Nu pot vota cu cineva care a trădat România”.