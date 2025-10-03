Vreme extremă în București. Copaci doborâți, cabluri rupte și mașini avariate

Pompierii au fost solicitați să intervină în mai multe zone din capitală din cauza fenomenelor meteo extreme. Capitala se află până vineri seara, la ora 23, sub avertizare de cod galben de ploi însemnate și cod portocaliu de vânt puternic.

Angajații ISU au intervenit încă de joi seară pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcţie care stau să cadă în București și județul Ilfov, potrivit News.ro.

Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, până vineri dimineață, pompierii au gestionat 36 de intervenții în București și Ilfov.

23 de autorisme au fost avariate din cauza copacilor căzuți în Capitală. De asemenea, au fost semnalate cazuri pentru elemente de construcție desprinse și cabluri de electricitate afectate.

Și în județul Ilfov, pompierii au intervenit pentru copaci cazuți și elemente de construcție desprinse.

Vreme rea în mai multe județe din țară

Până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 de metri, potrivit ANM.

În București, vineri, vremea se va menține închisă, vântoasă și deosebit de rece. Va continua să plouă, însemnat cantitativ (25…40l/mp). Vântul va avea intensificări, mai susținute pe parcursul zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 70…90 km/h. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 8…9 grade.

De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se află sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.

Totodată, este Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei, nouă judeţe şi Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu.

Alte avertizări Cod galben şi portocaliu de ninsori vizează estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, respectiv zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov.

Sursă foto: Dreamstime.com