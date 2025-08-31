Vreme instabilă în București. Anunțul făcut de meteorologi

Vremea se schimbă în București, unde temperaturile scad față de ziua anterioară, anunță ANM, în prognoza specială pentru Capitală, valabilă de pe 31 august, ora 10.00, până pe 1 septembrie, ora 6.00.

„Vremea va deveni în general instabilă. (…) Cerul va avea înnorări, mai accentuate după-amiaza, când vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ și descărcări electrice”, scrie în prognoza ANM.

Potrivit meteorologilor, temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15…17 grade.

Meteorologii precizează că București nu se află sub incidenta unui mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

În schimb, șapte județe din țară se află sub avertizare cod portocaliu de vijelii, precum și o mare parte din țară, care este vizată de un cod galben de instabilitate atmosferică.