Vreme neobișnuit de caldă în România. ANM: „Temperaturile pot ajunge spre 27-28 de grade”. Când vin ploile

Vremea va rămâne în următoarele zile neobișnuit de caldă pentru începutul lunii octombrie. Temperaturile vor putea ajunge până la 27-28 de grade în sudul țării, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), duminică, la Digi24.

„Ne așteptăm la o vreme în continuare frumoasă. Este foarte probabil ca precipitațiile să lipsească până vineri, iar temperaturile să se mențină mult mai ridicate decât ar fi firesc în această perioadă”, a spus Florinela Georgescu.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 19 și 25-26 de grade, iar începând de miercuri sunt așteptate tot mai multe valori de peste 25 de grade.

„Poate chiar să ajungă spre 27-28 de grade în partea de sud a țării”, a precizat reprezentanta ANM.

Scăderea treptată a presiunii atmosferice va aduce și două schimbări favorabile, potrivit prognozei ANM.

Prima este legată de temperaturile nocturne, care vor crește începând de miercuri. Minimele vor fi cuprinse, în general, între 4 și 11-12 grade.

Cea de-a doua este că ploile pot începe în vestul țării de vineri. Sâmbătă și duminică, precipitațiile s-ar putea extinde în toate regiunile. „Va fi însă un episod de scurtă durată. Ar putea urma o nouă perioadă de câteva zile, cu o vreme din nou frumoasă și temperaturi din nou în creștere”, a mai explicat directoarea de prognoză a ANM.

Schimbarea mai importantă a vremii este anticipată după jumătatea lunii octombrie.

„După 15 octombrie există semnalul ca răcirea să fie mai simțitoare și precipitațiile mai mult prezente pe arii din ce în ce mai extinse”, a precizat Florinela Georgescu.

Sursa foto: Dreamstime.co