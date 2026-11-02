Vreme rece în noiembrie. Unde și până când mai plouă

Luna noiembrie debutează cu o vreme închisă și rece, temperaturile urmând să scadă sub valorile specifice acestei perioade. În ceea ce privește precipitațiile, în următoarele zile va continua să plouă temporar și cu intensitate variabilă în mai multe regiuni, însă din date de 10 noiembrie ploile vor cuprinde toată țara.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni prognoza pentru următoarele două săptămâni, valabilă între 2 și 15 noiembrie.

Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată). Sunt prognozate temperaturile maxime și minime, mediate pentru fiecare regiune a țării și adaptate local cu modele statistice și sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariție a precipitațiilor.

BANAT

În primele zile din interval media temperaturilor maxime va fi de 13….14 grade, însă în perioada 5 – 7 noiembrie va scădea la 10…11 grade, valori ce vor caracteriza o vreme rece pentru prima decadă a lunii noiembrie. Din 8 noiembrie și până în 15 noiembrie, predictibilitatea privind evoluția temperaturii scade semnificativ, însă prezenta estimare indică pentru valorile maxime o medie în jurul a 12 grade, cu mențiunea că în acest interval pot fi atât zile mai calde, cât și zile mai reci.

Media temperaturilor minime se va menține la 4…7 grade în primele nopți din interval, însă va scădea la 0…2 grade în perioada 6…9 noiembrie, urmând ca în a doua săptămână caracteristice să fie valori de temperatură în jurul a 4 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în primele zile din interval și după 10 noiembrie.

CRIȘANA

În primele zile din interval media temperaturilor maxime va fi de 13….14 grade, însă în perioada 5 – 7 noiembrie va scădea la 10…11 grade, valori ce vor caracteriza o vreme rece pentru prima decadă a lunii noiembrie. Din 8 noiembrie și până în 15 noiembrie, prezenta estimare indică pentru valorile maxime de temperatură o medie în jurul a 12 grade, cu mențiunea că în acest interval, predictibilitatea este mai mică (o varietate mai mare de valori posibile), astfel pot fi atât zile mai calde, cât și zile mai reci.

În primele nopți din interval, pe fondul unui cer mai mult noros, media temperaturilor minime se va menține la 4…6 grade, însă va scădea la -1…0 grade în perioada 6…9 noiembrie, urmând ca în a doua săptămână caracteristice să fie valorile de temperatură de 3…4 grade.

Vor fi ploi slabe la începutul intervalului (2 și 3 noiembrie), iar probabilitatea ca alte ploi să apară în această regiune va crește după data de 10 noiembrie.

TRANSILVANIA

Pe parcursul întregului interval de prognoză nu sunt estimate variații semnificative în evoluția regimului diurn al temperaturii. În primele zile, media temperaturilor maxime va fi de 10…12 grade, va scădea ușor în perioada 5 – 7 noiembrie, până la 8…9 grade, iar ulterior vor fi valori în jurul a 10 grade.

În primele nopți din interval, pe fondul unui cer mai mult noros, media temperaturilor minime se va menține la 4…5 grade, însă nopțile vor deveni reci în perioada 6…9 noiembrie, cu valori în general de -3…-1 grad, urmând ca în a doua săptămână caracteristice să fie valorile de temperatură de 0…2 grade.

Vor fi ploi slabe la începutul intervalului (2 și 3 noiembrie), iar probabilitatea ca alte ploi să apară în această regiune va crește după data de 10 noiembrie.

MARAMUREȘ

În primele zile din interval media temperaturilor maxime va fi de 13….14 grade, însă în perioada 5 – 7 noiembrie va scădea la 9…10 grade, valori ce vor caracteriza o vreme rece pentru prima decadă a lunii noiembrie. Din 8 noiembrie și până în 15 noiembrie, prezenta estimare indică pentru valorile maxime de temperatură o medie de 10…11 grade, cu mențiunea că în acest interval, predictibilitatea este mai mică (o varietate mai mare de valori posibile), astfel pot fi atât zile mai calde, cât și zile mai reci.

În primele nopți din interval, pe fondul unui cer mai mult noros, media temperaturilor minime se va menține la 4…5 grade, însă va scădea la -2…0 grade în perioada 5…9 noiembrie, urmând ca în a doua săptămână caracteristice să fie valorile de temperatură de 2…3 grade.

La nivelul acestei regiuni, probabilitatea pentru ploi va fi mai mare după data de 10 noiembrie. Trecător sunt posibile ploi slabe și în primele două zile din interval (2 și 3 noiembrie).

MOLDOVA

Pe parcursul întregului interval de prognoză nu sunt estimate variații semnificative în evoluția regimului diurn al temperaturii. Media temperaturilor maxime va fi de 8…10 grade, valori ce vor caracteriza în ansamblu o vreme rece pentru această perioadă.

În primele nopți din interval, pe fondul unui cer mai mult noros, media temperaturilor minime se va menține la 4…6 grade, însă nopțile vor deveni mai reci mai ales în jurul datei de 8 noiembrie, când sunt estimate valori ușor negative (-2…0 grade). În a doua săptămână media probabilă, mediată regional pentru minime, va fi de 1…2 grade, dar asta nu exclude posibilitatea de a avea și nopți cu temperaturi mai scăzute.

Vor fi ploi slabe la începutul intervalului (2 și 3 noiembrie), în special în partea sudică a regiunii. Sunt posibile perioade cu precipitații și în jurul datei de 7 noiembrie și după data de 10 noiembrie.

DOBROGEA

În primele trei zile din interval valorile termice nu vor avea variații semnificative, astfel încât media maximelor va fi în jurul a 12 grade, iar a minimelor de 8 grade. În intervalul 4 – 9 noiembrie vor fi mici oscilații termice cu medii diurne între 8 și 12 grade și nocturne între 2 și 4 grade, iar din 10 noiembrie regimul termic va fi relativ stabil, astfel că maximele vor fi în medie de 10…12 grade și minimele de 4…6 grade.

Temporar va ploua în intervalul 2 – 5 noiembrie și se vor acumula cantități importante de apă. Ulterior, aria și intensitatea ploilor se va reduce, dar va crește probabilitatea apariției acestora după data de 10 noiembrie.

MUNTENIA

Media regională a temperaturilor maxime va crește ușor în intervalul 2 – 4 noiembrie, de la 10 spre 12 grade, însă minimele, pe același interval, se vor menține relativ constante, la o medie de 6 grade. Între 4 și 10 noiembrie vor apărea oscilații termice diurne destul de rapide între zile, cu valori medii ce variază între 8 și 12 grade, însă nopțile vor fi din ce în ce mai reci, cu medii ale minimelor ce vor coborî treptat spre -1 grad. Până la finalul intervalului de prognoză, regimul termic va fi relativ stabil, cu un maxim mediat la 11 grade și un minim la 2 grade.

Primele două zile vor fi caracterizate de ploi ce vor evolua în intervale de timp și cu intensități diferite, dar vor acumula cantități importante de apă. Între 6 și 9 noiembrie vor mai apărea doar sporadic ploi slabe, însă după această dată va crește probabilitatea extinderii acestora.

OLTENIA

Primele zile ale lunii, până în data de 4 noiembrie, vor fi caracterizate de vreme închisă și cu valori termice diurne ce se vor situa sub normele climatologice specifice datei, la medii de 10 grade. În data de 5 noiembrie acestea vor coborî spre 8 grade și ulterior vor urca din nou spre 12 grade în data de 6 noiembrie, iar până la sfârșitul estimărilor de prognoză nu vor mai fi variații mari.

Temperaturile minime vor avea o medie regională de 6 grade pe intervalul 2 – 5 noiembrie, apoi vor scădea spre 0 grade între 6 și 9 noiembrie și după acestă dată se vor menține în jurul a 3 grade.

Între 1 și 6 noiembrie va ploua temporar și cu intensitate variabilă, astfel că se vor acumula cantități importante de apă. Probabilitatea pentru ploi mai extinse va fi mai ridicată din data de 9 noiembrie.

LA MUNTE

Pe tot intervalul de prognoză, temperaturile maxime nu vor avea variații semnificative de la o zi la cealaltă, astfel încât media regională a acestora se va situa între 2 și 5 grade, cu cea mai rece perioadă între 4 și 7 noiembrie.

Regimul termic nocturn va avea de asemenea o scădere în același interval, astfel că minimele vor fi de -4 grade mediat regional. În restul timpului, media minimelor va fi de 0 grade până în data de 4 noiembrie și de -2 grade între 8 și 15 noiembrie.

Probabilitatea pentru precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi mai mare în 2 – 5 noiembrie, când local se vor acumula și cantități mai mari de apă și din nou după 9 noiembrie.