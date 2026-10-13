Vremea în București până mâine seară. Termometrele se mișcă 1-2 grade

În Capitală va continua să fie frig, iar temperaturile maxime nu vor depăși 17 grade.

Potrivit ANM, marți, vremea va fi închisă și rece. Trecător va ploua slab (cantitate de apă de 1…3 l/mp), iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă, mai scăzută decât cea specifică datei, va fi de 14…15 grade și cea minimă de 6…7 grade.

Nici miercuri vremea nu dă semne de încălzire semnificativă. 1-2 grade în plus. Vor mai fi înnorări temporare și condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maxima va fi de 16…17 grade.

În intervalul 13 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 18, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de informare/ atenționare/ avertizare meteorologică, mai scrie ANM.