Vremea în București pentru următoarele trei zile. Atenție începând de mâine dimineață

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru Capitală pentru următoarele trei zile.

Bucureștiul se va afla de marți dimineață sub o avertizare de tip cod galben ce vizează precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă și viscol, informează ANM. Avertizarea e valabilă de marți, de la ora 8.00 și ține până miercuri, la ora 14.00.

Prognoza meteo pentru București pentru următoarele trei zile

Luni, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -2…0 grade.

De marți, intră în vigoare codul galben. Vremea se va răci. Cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar seara și noaptea vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă în medie de 8…15 cm. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…25 l/mp. Vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitatea redusă sub 100 m. Temperatura maximă va fi de 2….3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad.

De marți până miercuri, cerul va fi variabil, cu înnorări în primele ore ale intervalului, când trecător va ninge (1…3 cm). Vântul va sufla în general moderat (rafale de 45…55 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar cea minimă va fi de -4…-3 grade.

Prognoza meteo pentru restul țării

Meteorologii anunţă că, până joi dimineaţă, vremea va fi rece, cu temperaturi minime negative în toată ţara, iar precipitaţiile, care se vor extinde, vor fi mixte la început, iar apoi vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări, în cea mai mare parte a ţării, cu viteze de 45-65 de kilometri pe oră, iar în sud şi sud-est va fi viscol. O atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi viscol va fi valabilă de marţi până miercuri, la ora 14.00, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, în timp ce zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură va fi sub Cod galben de intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă. În Bucureşti, temperaturile vor scădea de marţi şi va ninge, scrie News.ro.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de luni, de la ora 10.00, până joi, la aceeaşi oră, vizând o răcire a vremii, precipitaţii în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, gheţuş, intensificări ale vântului şi viscol.

Se face frig încă de astăzi

Luni, vremea va deveni rece în Moldova, iar marţi şi în regiunile sudice, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 şi 4 grade. Miercuri vremea se va menţine rece în Moldova, estul Munteniei şi în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 şi 0 grade. Temperaturile minime vor fi preponderent negative la nivelul întregii ţări şi se vor încadra, între -9 grade în estul Transilvaniei şi în nordul Moldovei şi 4 grade în sudul Banatului şi pe litoral.

Marţi, aria precipitaţiilor se va extinde dinspre sud-vest şi va cuprinde sudul, estul şi local centrul ţării. La început vor fi precipitaţii mixte în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Transilvania şi Moldova, precum şi la munte, apoi în noaptea de marţi spre miercuri vor predomina ninsorile. Se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm şi local de 20…30 cm. Se vor acumula cantităţi de apă de 10…20 l/mp şi local de peste 25 l/mp. Izolat vor fi condiţii de polei şi gheţuş.

Vântul va avea intensificări, în noaptea de luni spre marţi şi marţi, în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei, iar din seara zilei de marţi în cea mai mare parte a ţării cu viteze la rafală în general de 45…65 km/h. În sud şi sud-est temporar va fi viscol şi vizibilitatea scăzută.

Cod galben în mai multe zone ale țării

Totodată, ANM a emis o atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, valabilă de marţi, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 14.00. În intervalul menţionat, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei vor fi precipitaţii însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă, ninsoare) în Oltenia şi Muntenia, ploi în Dobrogea şi ninsori în Moldova. Noaptea vor predomina ninsorile. Se vor acumula cantităţi de precipitaţii de 25…30 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h, va fi viscol şi vizibilitatea redusă sub 100 de metri.

Un alt Cod galben, vizând intensificări ale vântului, viscol, strat de zăpadă, va fi în vigoare de marţi, de la ora 22.00, până miercuri, la ora 14.00. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70…90 km/h, va fi viscol şi vizibilitatea redusă sub 100 de metri. Se va depune strat de zăpadă în medie de 10…20 cm (echivalent în apă de 15…25 l/mp).