Vremea în București pentru următoarele trei zile. Temperaturile coboară din nou sub 0 grade

Vremea va deveni deosebit de rece în Capitală la sfârșitul acestei săptămâni, când sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare, potrivit prognozei emise de meteorologi.

Potrivit ANM, joi, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi de -7…-5 grade.

Vineri, cerul se va înnora treptat și vor fi precipitații, pe parcursul zilei sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări seara și noaptea (viteze de 50…55 km/h). Temperatura maximă va fi de 2…4 grade, iar cea minimă de -3…-2 grade.

Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a zilei (viteze de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de -3…-1 grad, iar cea minimă de -5…-3 grade.

În intervalul 19 februarie, ora 10 – 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări de

vânt și vreme rece.